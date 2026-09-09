Teismas nagrinės mažiausiai 6,7 mln. eurų grupės ieškinį

Prie advokatų kontoros „Hub Legal“ pateikto ieškinio prisijungė 1337 asmenys, kiekvienam jų iš valstybės prašoma atlyginti po 5 tūkst. eurų žalos ir 5 proc. metų palūkanų, trečiadienį pranešė „Hub Legal“ ir teismas.
Pasak „Hub Legal“, teismo sprendimu per mėnesį – iki spalio 8 dienos – prie grupės skundo galės prisijungti ir nauji nariai.
Pasak pranešimų, žalą prašoma priteisti dėl Teisingumo ministerijos, Registrų centro ir Migracijos departamento neteisėtų veiksmų – neveiksnumo, susijusio su asmens duomenų saugumu.
Anot teismo, skunde nurodoma, kad dėl sausio–balandžio mėnesiais įvykusio asmens duomenų saugumo pažeidimo pareiškėjai prarado duomenų kontrolę, nebuvo tinkamai ir laiku informuoti apie duomenų saugumo pažeidimą.
Be to, neturtinės žalos atlyginimo siekiama už patirtus išgyvenimus, stresą ir nepatogumus. Advokatų teigimu, incidentas nukentėjusiems turės ilgalaikių pasekmių.
„Grupės skundo priėmimo procedūra užtruko ilgiau nei įprasta, nes nuo bylos nusišalino net septyni teisėjai, kurių duomenys taip pat galėjo būti nutekinti duomenų saugumo incidento metu“, – pranešime teigė grupės advokatas Paulius Galubickas.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tirianti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. NT registro įrašų, įskaitant asmens kodus, pasisavinimą iš Registrų centro.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomenei apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
Naujausi komentarai