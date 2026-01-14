Teismas: „Garsų pasaulį“ VSD nepatikima įmone pripažino pagrįstai

Regionų administracinis teismas sausio 14 d. atmetė pareiškėjos „Satoris“ skundą ir paliko galioti VSD sprendimą, kuriuo panaikintas bendrovei pagal Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymą 2022 m. spalį išduotas tiekėjo patikimumo pažymėjimas.
Anot teismo, toks pažymėjimas išduodamas teikėjams, kurie vykdo įslaptintus sandorius, kaip šiuo atveju – asmens dokumentų gamybą.
Pareiškėja skunde teigė, kad VSD sprendimas pripažinti ją nepatikima buvo priimtas pažeidžiant procedūras, grindžiamas prielaidomis ir žiniasklaidos publikacijomis.
Tyrimą apie galimas „Garsų pasaulio“ sąsajas su Baltarusijos režimu 2024-ųjų gegužę paskelbė portalo 15min tyrimų skyrius.
Anot teismo, „Satoris“ neigė, jog yra netiesiogiai kontroliuojama ankstesnio savininko – Belgijos piliečio ir su juo siejamos įmonių grupės „Semlex“, taip pat – kad ši grupė užsiėmė korupcinio pobūdžio veikla Afrikoje.
Įmonė taip pat neigė esanti kad susijusi su korupciniais sandoriais Moldovoje bei turinti grėsmę keliančių ryšių su Baltarusijos subjektais.
Tačiau pirmosios instancijos teismas skundą atmetė kaip nepagrįstą.
„Teismas, vertindamas įrodymus, rėmėsi ne tik formaliai dokumentuose atspindėtais faktais, bet nagrinėjo verslo ir giminystės kontekstą, žiniasklaidoje nurodytą informaciją, viešai žinomą informaciją ir priėjo prie išvados, kad surinkta informacija sudarė pagrindą VSD kilti abejonei dėl bendrovės patikimumo“, – pranešė teismas.
Šis sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Kaip skelbė ELTA, sutartį su „Garsų pasauliu“ 2024-ųjų rugsėjį nutraukė Asmens dokumentų išrašymo centras (ADIC).
Sprendimas priimtas po portalo 15min tyrimo, atskleidusio, kad lietuviškus pasus tuo metu spausdinusi įmonė „Garsų pasaulis“ galimai yra susijusi su Baltarusijos oligarchų bei Aliaksandro Lukašenkos režimo globojamu verslu – neteisėto Baltarusijos prezidento Aliaksandro Lukašenkos „pinigine“ tituluojamo verslininko Viktoro Ševcovo bei Baltarusijos hologramų monopolininkės „Golografičeskaja industrija“ verslu Lietuvoje.
Šiuo metu vietoje VSD nepatikima pripažinto „Garsų pasaulio“ Lietuvos pasų blankus laikinai gamins Lenkijos įmonė „Polska Wytwornia Papierow Wartosciowych S.A.“
