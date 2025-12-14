Padavė į teismą maisto gamintojus

Pranešama, kad tai yra pirmasis tokio pobūdžio ieškinys, o jį šis liberalus Kalifornijos miestas reiškia vienoms iš didžiausių maisto produktų gamintojų – bendrovėms „Kraft Heinz“, „Coca-Cola“, „Nestle“ ir „Kellogg“.
„Kurdamos ir pardavinėdamos ultra perdirbtus maisto produktus, šios įmonės sukėlė visuomenės sveikatos krizę“, – sakė San Francisko miesto prokuroras Davidas Chiu.
„Jos paėmė maistą ir pavertė jį neatpažįstamu ir kenksmingu žmogaus organizmui.“
Ultra perdirbti maisto produktai – saldainiai, traškučiai, gaivieji gėrimai ir pusryčių dribsniai – paprastai gaminami iš ingredientų, kurie buvo suskaidyti, chemiškai modifikuoti ir sumaišyti su dirbtiniais priedais.
Juose dažnai yra dažiklių, skonio stipriklių, saldiklių, tirštiklių, putodarių ir emulsiklių, todėl paprastai namuose pagaminti jų neįmanoma.
„Amerikiečiai nori vengti perdirbtų maisto produktų, tačiau jų yra visur. Šios įmonės sukėlė visuomenės sveikatos krizę, gavo didžiulį pelną, o dabar turi prisiimti atsakomybę už padarytą žalą“, – sakė D. Chiu.
JAV Ligų kontrolės centras teigia, kad 40 proc. amerikiečių yra nutukę, o beveik 16 proc. serga cukriniu diabetu, kuris gali išsivystyti dėl per didelio antsvorio.
Ieškinyje, kuriuo reikalaujama priteisti nenurodyto dydžio žalos atlyginimą, teigiama, kad apie 70 proc. JAV prekybos centruose parduodamų produktų yra itin perdirbti.
Jame nurodoma, kad gamintojos taikė panašią strategiją kaip tabako kompanijos, reklamuodamos produktą, apie kurio daromą žalą žinojo, tačiau jo keliamą riziką ignoravo ar nutylėjo. Be to, nesveikų produktų reklaminės kampanijos buvo nukreiptos ir į vaikus, pasitelkiant jų mėgstamus personažus.
