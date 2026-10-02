Teismas: FNTT pagrįstai skyrė „Dage capital“ 418 tūkst. eurų baudą už sankcijų pažeidimus

FNTT baudą bendrovei skyrė 2025 m. spalio 31 d. Tarnyba nustatė, kad „Dage capital“ kelioms Jungtinėje Karalystėje ir Lenkijoje registruotoms įmonėms pardavė prabangius automobilius, kurie netrukus per trečiuosius asmenis buvo perparduoti, išgabenti į Rusiją ir ten įregistruoti.
Pasak tarnybos, automobilius įsigijusios įmonės fiktyviai įsipareigodavo transporto priemones naudoti asmeniniams tikslams ir jų neišgabenti į Rusiją.
Nustatyta, kad parduodama automobilius bendrovė dalyvavo apeinant tarptautinėmis sankcijomis nustatytus draudimus, nors turėjo galimybių užkirsti kelią jų pažeidimams. FNTT vertinimu, bendrovė veikė pasyviai ir tinkamai nevaldė su sankcijomis susijusios rizikos.
Be to, FNTT nustatė, kad Baltarusijos piliečiams priklausanti bendrovė turėjo keturias sąskaitas Baltarusijos banke CJSC „Alfa-Bank“, kuris kontroliuojamas sankcionuotų asmenų, ir jomis naudojosi.
Teismas konstatavo, kad FNTT tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, įvertino faktines aplinkybes bei teisėtai ir pagrįstai skyrė bendrovei piniginę baudą.
Teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.
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