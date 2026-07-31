Teismas: „Achemos“ skundas dėl SGD mokesčio atmestas pagrįstai

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) liepos 29 dieną paliko galioti Regionų administracinio teismo 2024 metų spalio sprendimą, kuriuo atmestas didžiausios šalyje dujų vartotojos Jonavos trąšų gamyklos „Achema“ prašymas panaikinti 2023-ųjų lapkričio VERT nutarimą dėl papildomos saugumo dedamosios prie dujų perdavimo kainos 2024 metams – 205,93 euro už megavatvalandę (MWh) per parą.
„Nenustatyta, kad taryba, nustatydama 2024 metų SGDT dedamąją, būtų pažeidusi (...) reikalavimus, netinkamai taikiusi nustatytą apskaičiavimo metodiką ar įvertinusi duomenis, kurių pagal teisės aktus neturėjo teisės vertinti“, – rašoma LVAT nutartyje.
Kaip rašė BNS, „Achema“ ir anksčiau skundė visus su SGD terminalo išlaikymu susijusius VERT sprendimus aiškindama, kad taryba viršijo savo kompetenciją, tačiau teismai atmesdavo jos skundus.
Vadinamasis SGD terminalo priedas, skirtas terminalo statybai, galiojo 2013 metais ir iki 2014-ųjų gruodžio, vėliau jį pakeitė SGD terminalo dedamoji, kuri panaikinta nuo 2016 metų pradžios, ją pakeitus dujų pajėgumų mokesčiu.
Konstitucinis Teismas dar 2015 metais pripažino SGD terminalo veiklos ir finansavimo modelį teisėtu.
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