2025-09-12 11:24
ELTOS inf.

Tarp Alvito ir Virbalio miestelių kitą savaitę bus pradedami 6 kilometrų ilgio pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo darbai, penktadienį pranešė Valstybės kelių valdytoja „Via Lietuva“.

Tarp Alvito ir Virbalio „Via Lietuva“ įrengs pėsčiųjų ir dviračių taką
Tarp Alvito ir Virbalio „Via Lietuva“ įrengs pėsčiųjų ir dviračių taką / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Darbus planuojama pradėti jau pirmadienį. Juos atliekant šiame ruože greitis bus ribojamas iki 50 km/val.

Kaip numatyta projekte, ketinama nutiesti 5,9 km ilgio ir 2,5 m pločio taką, kurį nuo kelio važiuojamosios dalies skirs apsauginiai atitvarai.

Taip pat suplanuota įdiegti papildomas inžinerinės eismo saugos priemones, įrengti keleivių laukimo paviljonus su suoliukais.

Kiek daugiau nei 3,5 mln. eurų vertės darbus įgyvendins įmonė „Parama“. Atlikti šiuos darbus planuojama per 10 mėnesių.

