Tarnyba: ESO turės grąžinti 0,9 mln. eurų

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi įmonės reguliuojamos veiklos planinį patikrinimą, nustatė, kad dalis bendrovės 2022–2023 metais iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo leistiną gauti sumą, pranešė VERT.
„Valstybės kompensacijos buvo skirtos tam, kad mažintų buitinių vartotojų išlaidas už elektrą. Patikrinę ESO veiklą nustatėme, kad bendrovė gavo daugiau kompensavimo lėšų nei jai priklausė pagal elektros energijos įsigijimo sąnaudas. Todėl daugiau nei 940 tūkst. eurų gautų valstybės biudžeto lėšų turės būti grąžinta“, – pranešime sakė VERT pirmininkas Renatas Pocius.
VERT tikrino ESO garantinio tiekimo veiklą 2022 metų liepą – 2023 metų birželį. Vertinta, ar buitiniams vartotojams buvo teisingai pritaikytos dalinio kompensavimo sumos, kiek lėšų bendrovė galėjo gauti pagal elektros įsigijimo sąnaudas ir ar išmokėtos kompensacijos neviršijo leistinos gauti sumos.
2022 metų antrąjį pusmetį ESO iš valstybės biudžeto tam tikslui gavo 11,36 mln. eurų, o maksimali leistina suma buvo 10,65 mln. eurų. Skirtumas siekė beveik 706 tūkst. eurų.
Tuo metu 2023 metų pirmąjį pusmetį skirtumas siekė dar beveik 235 tūkst. eurų.
Pasak VERT, patikrinimo metu nenustatyta atvejų, kai kompensacija vartotojams būtų pritaikyta galutiniam elektros tarifui nesiekiant nustatytos minimalios kainos ribos arba būtų taikytas didesnis maksimalus kompensavimo dydis.
VERT pabrėžia, kad valstybės kompensacijos buvo skirtos mažinti buitinių vartotojų išlaidas už elektrą.
Rusijai pradėjus plataus masto kartą prieš Ukrainą ir gerokai pabrangus energijos ištekliams Vyriausybė 2022 metų gegužę patvirtino valstybės subsidijas gyventojams už elektrą ir gamtines dujas, taip pat minimalų tarifą, žemiau kurio jiems nebus kompensuojamos elektros kainos. Nuo tų metų liepos už elektrą buvo dengiama iki 9 centų už už kilovatvalandę (kWh), o už dujas – iki 54 centų už kubinį metrą.
2023 metų biudžete visiems metams gyventojams už dujas ir elektrą buvo skirta iš viso 812 mln. eurų kompensacijų, tačiau už elektrą jos buvo mokamos tik pirmąjį pusmetį.
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