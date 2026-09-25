 Spalio 9 d. Kaune – konferencija „Eksporto kodas 2026“

Spalio 9 d. Kaune – konferencija „Eksporto kodas 2026“

2026-09-25 12:39 kauno.diena.lt inf.

Spalio 9 d., 13.30–17 val., Žalgirio arenos amfiteatre vyks jau devintoji konferencija „Eksporto kodas 2026“ – kasmetinis renginys, subūrantis eksporto entuziastus ir profesionalus pasidalinti patirtimi, kaip verslui išlikti stabiliam ir augti tarptautinėse rinkose net ir didelių pokyčių laikotarpiu.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Spalio 9 d. Kaune – konferencija „Eksporto kodas 2026“</span>
Spalio 9 d. Kaune – konferencija „Eksporto kodas 2026“ / KPPAR nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Konferencijoje savo sėkmės istorijomis dalinsis šešios Lietuvos eksportuojančios įmonės: Donatas Stočkūnas (UAB „AKTO“) kalbės apie eksportą be žinomo prekės ženklo vardo, Loreta Šeduikienė (UAB „Parksol Technologies“) – apie ambicijų ir finansinės realybės santykį eksporte, Žydrūnas Kondrotas (UAB „Insoda“, „mr.Soda“) pristatys kelius į eksportą, Indrė Gvazdaitienė (UAB „Naturus“, „JORUS“) atskleis Japonijos rinkos paradoksą, Povilas Sabaliauskas (UAB „Pulsetto“) kalbės apie tai, kaip technologiją paversti rinkos verte, o Rita Juknevičienė (ŽŪK „Pienas LT“, „BaltMilk“) – apie pasitikėjimą ir patikimumą B2B versle. Konferenciją jau aštuntą kartą moderuos Paulius Ausmanas, KIKA GROUP eksporto vadovas.

Nuo 15.40 val. dalyvių lauks tinklaveikos dalis, kurios metu bus galima tiesiogiai pabendrauti su pranešėjais bei kitais eksportuojančio verslo atstovais.

Konferencija vyks kartu su paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“, tad atvykusieji galės ne tik pasisemti žinių, bet ir iš arti susipažinti su lietuviškų produktų gamintojais.

Renginys skirtas įmonių vadovams, eksporto direktoriams, rinkodaros vadovams bei verslo administratoriams. Konferenciją organizuoja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Eksportuotojų klubu ir Enterprise Europe Network.

Registruotis į konferenciją ir sužinoti daugiau galima čia.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
PPA 2026
konferencija
Eksporto kodas 2026
Paroda
Rinkis prekę lietuvišką 2026
Kauno prekybos rūmai
pramonės ir amatų rūmai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų