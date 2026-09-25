Spalio 9 d. Kaune – konferencija „Eksporto kodas 2026“

Konferencijoje savo sėkmės istorijomis dalinsis šešios Lietuvos eksportuojančios įmonės: Donatas Stočkūnas (UAB „AKTO“) kalbės apie eksportą be žinomo prekės ženklo vardo, Loreta Šeduikienė (UAB „Parksol Technologies“) – apie ambicijų ir finansinės realybės santykį eksporte, Žydrūnas Kondrotas (UAB „Insoda“, „mr.Soda“) pristatys kelius į eksportą, Indrė Gvazdaitienė (UAB „Naturus“, „JORUS“) atskleis Japonijos rinkos paradoksą, Povilas Sabaliauskas (UAB „Pulsetto“) kalbės apie tai, kaip technologiją paversti rinkos verte, o Rita Juknevičienė (ŽŪK „Pienas LT“, „BaltMilk“) – apie pasitikėjimą ir patikimumą B2B versle. Konferenciją jau aštuntą kartą moderuos Paulius Ausmanas, KIKA GROUP eksporto vadovas.
Nuo 15.40 val. dalyvių lauks tinklaveikos dalis, kurios metu bus galima tiesiogiai pabendrauti su pranešėjais bei kitais eksportuojančio verslo atstovais.
Konferencija vyks kartu su paroda „Rinkis prekę lietuvišką 2026“, tad atvykusieji galės ne tik pasisemti žinių, bet ir iš arti susipažinti su lietuviškų produktų gamintojais.
Renginys skirtas įmonių vadovams, eksporto direktoriams, rinkodaros vadovams bei verslo administratoriams. Konferenciją organizuoja Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Eksportuotojų klubu ir Enterprise Europe Network.
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