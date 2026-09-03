Skubiai įspėja pirkėjus – šiose parduotuvėse galėjote įsigyti užkrėstos mėsos

Prekybos tinklas „Maxima“ iš prekybos atšaukia UAB „Daivida“ pagamintą virtą kiaulienos liežuvių ir ausų vyniotinį „Well Done“, 350 g. Atšaukiamo gaminio tinkamumo vartoti terminas – 2026 m. rugsėjo 23 d., partijos numeris – 125231.
„Gavę tyrimų rezultatus, nedelsdami pašalinome produktą iš prekybos ir pradėjome jo susigrąžinimą iš pirkėjų. Informacija apie atšaukiamą produktą „Maximos“ parduotuvėse bus skelbiama dvi savaites“, – teigė „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.
Pirkėjų prašoma produktą grąžinti.
„Pirkėjų, kurie šį produktą dar turi namuose, prašome jo nevartoti ir grąžinti į bet kurią „Maximos“ parduotuvę. Už grąžintą produktą bus grąžinti sumokėti pinigai. Produktą reikia pristatyti į bet kurią „Maximos“ parduotuvę ir pateikti pirkimo kvitą arba kitą prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą. Taip pat galima kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių nemokamu telefonu +370 800 200 50 arba el. paštu [email protected]. Kreipiantis el. paštu, prašysime atsiųsti prekės ir jos įsigijimą patvirtinančio dokumento nuotraukas.
Pirkėjų saugumas ir parduodamų produktų kokybė mums yra prioritetas, todėl daug dėmesio skiriame reguliariems savikontrolės tyrimams. Šiemet jų atliekame gerokai daugiau nei pernai – būtent per vieną iš tokių mūsų pačių inicijuotų tyrimų ir buvo nustatyta šio produkto neatitiktis. Tokiais atvejais nedelsdami imamės visų numatytų produkto pašalinimo iš rinkos, susigrąžinimo ir pirkėjų informavimo veiksmų“, – teigė E. Vareikytė.
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