 Šio magistralės ruožo rekonstrukcija atsieis beveik du milijonus eurų

Šio magistralės ruožo rekonstrukcija atsieis beveik du milijonus eurų

2026-08-21 10:00
BNS inf.

Bendrovė „Eurovia Lietuva“ valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuva“ užsakymu kitą savaitę pradės maždaug 2,7 kilometro ilgio  magistralinio kelio Vilnius–Minskas ruožo Vilniaus rajone, ties Nemėžio miesteliu, rekonstrukciją.

<span>Šio magistralės ruožo rekonstrukcija atsieis beveik du milijonus eurų</span>
Šio magistralės ruožo rekonstrukcija atsieis beveik du milijonus eurų / Asociatyvi S. Žiūros / BNS nuotr.

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Darbia kainuos daugiau nei 1,9 mln. eurų (su PVM), penktadienį pranešė „Via Lietuva“.

„Geresnė kelio dangos būklė ir patogesnė infrastruktūra prisidės ne tik prie sklandesnio kasdienio susisiekimo, bet ir prie didesnio Nemėžio seniūnijos gyventojų saugumo“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas.

Anot pranešimo, bus atnaujinta kelio kairės pusės važiuojamoji dalis ir kelkraščiai, išvalytos užneštos pralaidos, atnaujinti du autobusų stotelių paviljonai, pertvarkytas pėsčiųjų perėjimas abiejose kelio pusėse įrengiant iškilias saugos saleles ir ne mažesnio nei 1,5 metro pločio taką.

Didžiąją dalį darbų planuojama užbaigti šiais metais, likusius – 2027-aisiais.

Atliekant darbus kiekviena kryptimi bus išlaikyta po dvi eismo juostas.

Šiame straipsnyje:
Via Lietuva
magistralė
rekonstrukcija
ruožas
Eurovia Lietuva
Vilnius–Minskas
Nemėžis

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