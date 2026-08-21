Šio magistralės ruožo rekonstrukcija atsieis beveik du milijonus eurų

Darbia kainuos daugiau nei 1,9 mln. eurų (su PVM), penktadienį pranešė „Via Lietuva“.
„Geresnė kelio dangos būklė ir patogesnė infrastruktūra prisidės ne tik prie sklandesnio kasdienio susisiekimo, bet ir prie didesnio Nemėžio seniūnijos gyventojų saugumo“, – pranešime teigė „Via Lietuvos“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Anot pranešimo, bus atnaujinta kelio kairės pusės važiuojamoji dalis ir kelkraščiai, išvalytos užneštos pralaidos, atnaujinti du autobusų stotelių paviljonai, pertvarkytas pėsčiųjų perėjimas abiejose kelio pusėse įrengiant iškilias saugos saleles ir ne mažesnio nei 1,5 metro pločio taką.
Didžiąją dalį darbų planuojama užbaigti šiais metais, likusius – 2027-aisiais.
Atliekant darbus kiekviena kryptimi bus išlaikyta po dvi eismo juostas.
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