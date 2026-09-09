Sinkevičius: elektrinės uždarymui – dar 680 milijonų eurų

„Pavyko išsaugoti visą numatytą sumą – 678 mln. eurų finansavimą užtikrinant, kad būtų ne mažesnis finansavimas“, – nuotolinėje spaudos konferencijoje trečiadienį sakė V. Sinkevičius.
Anot jo, dėl tokios sumos 2028–2034 metų ES daugiamečiame biudžete kitą savaitę dar balsuos Europos Parlamentas (EP).
V. Sinkevičius vėliau BNS tikino neabejojantis, kad EP pasiūlymą palaikys, kadangi jį teiks Komisija, tuo metu tikimybė, kad ES Taryba siūlytų sumą keisti arba apskritai išbraukti, yra nedidelė.
Pasak jo, derybose Komisiją buvo siekiama įtikinti, kad IAE uždarymas nėra tik Lietuvos klausimas, be to, reikėjo paaiškinti, kodėl daugiamečiame biudžete „Lietuva turi išskirtinę eilutę“.
Europarlamentaro teigimu, EK norėjo trečdaliu sumažinti IAE darbuotojų skaičių, tačiau pavyko įtikinti, jog to nereikėtų daryti.
„Turi būti saugumas, procedūros. Tik tuomet atsižvelgiant į tai, jei sėkmingai vyksta viešieji pirkimai, jei yra poreikis, galima dalies specialistų atsisakyti. Bet tai neturi būti mechaninis sumažinimas“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
Bendra jėgainės uždarymo vertė – apie 3,3 mlrd. eurų, ES finansuoja apie 84 proc. darbų vertės. 678 mln. eurų sumą 2028–2034 metų biudžete dar pernai pasiūlė Komisija.
Kaip rašė BNS, dabar įgyvendinami 48 bendros 704 mln. eurų vertės IAE uždarymo projektai, o juos baigti numatoma iki 2050 metų.
Abiejų jėgainės reaktorių šerdžių išmontavimą planuojama pradėti 2039 metais, jį baigti – 2042 metais. Tuo metu 2049 metais planuojama nugriauti jėgainių pastatus bei uždarymą oficialiai užbaigti 2050-aisiais. IAE vadovybė pabrėžia, kad ilgus terminus lemia jėgainės unikalumas pasaulyje – jos uždarymas yra analogų neturintis projektas.
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