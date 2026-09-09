 Šiai bendrovei – patikimo pranešėjo statusas

Šiai bendrovei – patikimo pranešėjo statusas

2026-09-09 09:42
BNS inf.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) suteikė patikimo pranešėjo statusą duomenų analitikos bendrovei „Repsense“.

<span>Šiai bendrovei – patikimo pranešėjo statusas</span>
Šiai bendrovei – patikimo pranešėjo statusas / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Įmonė teiks pranešimus interneto platformoms apie turinį, darantį neigiamą poveikį pilietiniam diskursui arba rinkimams ir keliantį riziką visuomenės saugumui, pranešė RRT.

„Daugiau kompetentingų pranešėjų reiškia daugiau galimybių operatyviai pastebėti neteisėtą turinį, paskatinti platformas imtis veiksmų ir taip prisidėti prie saugesnės skaitmeninės erdvės vartotojams“, – pranešime sakė RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.

„Repsense“ yra jau septinta tokį statusą gavusi įmonė. Jį šiemet taip pat gavo bendrovės „Hoopoz“, „Nexa watch“ ir Vaikų linija, o pernai ir 2024 metais – įmonės „Piracymeter“, „Debunk EU“ ir asociacija „CropLife Lietuva“.

Patikimo pranešėjo statusas įprastai suteikiamas trejiems metams.

2025 metais šios įmonės pateikė per 6 tūkst. pranešimų, po jų buvo pašalinta daugiau kaip 30 tūkst. nuorodų į neteisėtą turinį ir 5,9 mln. reklamų. Didžioji dalis pašalinto turinio buvo susiję su nesąžiningomis elektroninės prekybos ir investavimo schemomis, neteisėtais internetiniais lošimais, draudžiamų medicinos produktų reklama ar intelektinės nuosavybės pažeidimais.

Nuo 2024 metų vasario visose ES šalyse įsigaliojęs Skaitmeninių paslaugų aktas reguliuoja skaitmeninių platformų veiklą, užtikriant saugesnę aplinką internete. Jis įpareigoja interneto platformas „Facebook“, „Instagram“, „TikTok“, X, „LinkedIn“, „Amazon Store“, „YouTube“ ir kitas prisiimti didesnę atsakomybę už jų paslaugas ir turinį.

Šiame straipsnyje:
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Repsense

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