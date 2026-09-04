Sėkmę išpranašavo sapnas: paaiškėjo 68-asis „Teleloto“ milijonierius

Pranašiškas sapnas
Laimėtojas pasakoja, kad iki lemtingo sekmadienio likus maždaug mėnesiui sapnavo keistą sapną – jame avėjo įspūdingus, blizgančius batus. Šis regėjimas nuolat sukosi galvoje ir kėlė mintį, kad tai pranašauja kažką gero.
„Bet galvojau, kas gi tokiame amžiuje man dar gero galėtų nutikti“, – juokėsi naujasis milijonierius.
O nutiko septynženklė suma. Tai jau ne pirmas kartas, kai uteniškio gyvenime sapnai turi ypatingą reikšmę – jie ir anksčiau yra išpranašavę svarbius įvykius.
Šeimos tradicija
Laimėtojas „Teleloto“ žaidžia kiekvieną savaitę – nepraleidžia nė vienos laidos ir tiki, kad svarbiausia ne pats laimėjimas, o pramoga.
Loterijoje nuo pat jos atsiradimo dalyvauja su visa šeima, o bilietai dovanojami tiek per šventes, tiek be jokios progos. Ir šį – sėkmingą bilietą – nupirko dukra.
„Vieną pirko sau, kitą – man. Parduotuvėje prie kasos pamatė paskutinius du bilietus su užrašu „Milijono verta Žolinė“. Jie patraukė dėmesį, nupirko, taip ir atsitiko“, – šypsojosi naujasis milijonierius.
Apie aplankiusią sėkmę ilgametis žaidėjas sužinojo dar tą patį vakarą, mat Žolinės žaidimą stebėjo per televiziją. Kitos dienos rytą laimėjimą dar kartą pasitikrino laikraštyje. Ramiai viską apsvarstęs, po beveik dviejų savaičių atvyko atsiimti septynženklio laimėjimo.
Investuos į didžiausią turtą
Paklaustas apie ateities planus, Aukso puodo laimėtojas pirmiausia užsimena apie sveikatą. Dalį pinigų panaudos privačiam gydymui bei operacijai, o likusius planuoja investuoti į nekilnojamąjį turtą arba verslą.
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