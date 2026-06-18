 Savivaldybių įmonių pelnas pernai augo 66 proc., sumokėta 13 mln. eurų dividendų

Savivaldybių įmonių pelnas pernai augo 66 proc., sumokėta 13 mln. eurų dividendų

2026-06-18 10:53
Erika Alonderytė-Kazlauskė (BNS)

Savivaldybių valdomos įmonės (SVĮ) šiemet už praėjusius metus sumokėjo 12,8 mln. eurų dividendų ir pelno įmokų – 35,4 proc. mažiau nei pernai.

<span>Savivaldybių įmonių pelnas pernai augo 66 proc., sumokėta 13 mln. eurų dividendų</span>
Savivaldybių įmonių pelnas pernai augo 66 proc., sumokėta 13 mln. eurų dividendų / Magnific.com nuotr.

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Tuo metu įmonių grynasis pelnas pernai augo 66 proc. iki 114,1 mln. eurų, skelbia Valdymo koordinavimo centras (VKC).

Valstybės valdomų įmonių pelnas pernai mažėjo 19 proc., finansinė grąža nekito

Valstybės valdomos įmonės (VVĮ) 2025 metais uždirbo 439,8 mln. eurų bendro grynojo pelno – 18,8 proc. mažiau nei prieš metus, jos valstybei sumokėjo 230,9 mln. eurų dividendų, pelno įmokų bei kitų mokesčių – ši finansinė grąža iš esmės nekito nuo 2022 metų, ketvirtadienį skelbia Valdymo koordinavimo centras (VKC).

VVĮ pernai į valstybės biudžetą sumokėtų dividendų ir pelno įmokų suma siekė 187,4 mln. eurų, netipinių mokesčių – 43,4 mln. eurų.

Didžiausius dividendus valstybei pernai išmokėjo „Ignitis grupė“ – 74,2 mln. eurų, „Lietuvos geležinkeliai“ – 25,6 mln. eurų, Valstybinių miškų urėdija – 24,1 mln. eurų ir Klaipėdos jūrų uosto direkcija – 18,1 mln. eurų.

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pelnas
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