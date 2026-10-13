Nuo gyvūnų ekspozicijų iki sektoriaus aktualijų
Parodos programoje – ne tik ūkininkams svarbūs praktiniai klausimai, bet ir platesnis žvilgsnis į gyvulininkystės sektorių. Apie Lietuvos galvijininkystės potencialą, šiandienos iššūkius ir plėtros perspektyvas diskutuos Žemės ūkio ministerijos atstovai, mokslininkai, ekspertai ir gyvūnų augintojų organizacijų atstovai. Seminaruose specialistai dalysis žiniomis ir praktine patirtimi gyvūnų sveikatos ir biosaugos, pašarų kokybės, ūkių modernizavimo temomis, pristatys mokslo siūlomus mėsinės galvijininkystės sprendimus.
Dalykinį turinį papildys praktinis mėsinių galvijų eksterjero vertinimas ir grynaveislių bulių aukcionas, kuriame bus siūloma įsigyti limuzinų, angusų, aubrakų ir šarolė veislių bulių reproduktorių.
Savo išskirtines savybes parodomojoje programoje atskleis veisliniai žirgai, dėmesio sulauks ir mažesni parodos dalyviai – naminiai paukščiai ir įvairių veislių triušiai. Savo favoritą galės išrinkti ir patys lankytojai – daugiausia balsų surinkęs triušis pelnys gražiausio parodos triušio titulą.
Gyvūnų ekspozicijas papildys gyvulininkystės sektoriuje veikiančių įmonių pristatoma technika, įranga, produktai ir paslaugos.
Pažintis su gyvulininkyste – visai šeimai
Parodos programa skirta ne tik žemės ūkio profesionalams – gyvulininkystę iš arčiau pažinti kviečiami ir tie, kurie su ja kasdien nesusiduria. Lankytojai turės galimybę pabendrauti su gyvūnų augintojais, daugiau sužinoti apie skirtingų veislių ypatumus, jų auginimą, priežiūrą, sveikatą ir gerovę.
„Gyvūnai turi ypatingą trauką – ypač vaikų ir jaunimo, kuriems tokia paroda neretai tampa viena iš nedaugelio progų juos pamatyti iš arti. Tačiau mums svarbu parodyti ne tik patį gyvūną. Norime, kad lankytojas pamatytų ir tai, kiek žinių, darbo ir atsakomybės slypi už šiuolaikinės gyvulininkystės“, – sakė VDU Žemės ūkio akademijos Verslo ir socialinės partnerystės centro Parodų organizavimo centro vadovė Rima Pranaitienė.
Pažintį su gyvūnais pratęs edukacinės ir pramoginės veiklos visai šeimai. Mažieji galės išbandyti vilnos vėlimą, pasitikrinti, kiek gyvūnų pasaulio kvapų geba atpažinti, o šeštadienį susipažinti su šunimi robotu Proxe. Robotikos akademijos erdvėje jie galės konstruoti ir programuoti judančius lego robotus.
Skonių mėgėjams taip pat bus ką atrasti. „Kamado Bono“ šefai atskleis mėsos kepimo subtilybes ir kvies paragauti profesionaliai iškeptos mėsos. Šeštadienį gastronominę patirtį papildys šefo Justino Kapkovičiaus seminaras-degustacija.
Abi renginio dienas šurmuliuos tradicinė amatų ir sodinukų mugė. Savo meistriškumą grandininiais pjūklais demonstruos geriausi Lietuvos drožėjai – jų sukurtus medžio dirbinius lankytojai turės galimybę ne tik apžiūrėti, bet ir įsigyti.
Tad spalio 16–17 d. verta užsukti į VDU Žemės ūkio akademiją ir turiningai praleisti rudens savaitgalį.
Parodų lankymas nemokamas. Lankytojų laukiama VDU Žemės ūkio akademijoje, Universiteto g. 10B, Akademijoje, Kauno r.:
spalio 16 d. 9–17 val.;
spalio 17 d. 9–16 val.
Išsami renginio programa ir daugiau informacijos – „Expoacademia“ svetainėje.
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