 SADM siunčia žinią jaunoms šeimoms: pirmajam būstui įsigyti – 6 mln. eurų

SADM siunčia žinią jaunoms šeimoms: pirmajam būstui įsigyti – 6 mln. eurų

2026-09-04 13:46
ELTOS inf.

Už kiek daugiau nei savaitės jaunos šeimos galės pradėti teikti prašymus dėl valstybės paramos pirmajam būstui įsigyti.

<span>SADM siunčia žinią jaunoms šeimoms: pirmajam būstui įsigyti – 6 mln. eurų</span>
SADM siunčia žinią jaunoms šeimoms: pirmajam būstui įsigyti – 6 mln. eurų / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Prašymus šeimos galės teikti nuo rugsėjo 14 dienos 9 val. ryto iki to paties mėnesio 18 dienos vidurdienio. Šiam kvietimui skiriama apie 6 mln. eurų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

Į finansinę paramą gali pretenduoti jaunos šeimos, sutuoktiniai, registruoti partneriai arba vieniši tėvai, kurių amžius yra iki 36 metų.

Jeigu dėl papildomos subsidijos kreipiamasi gimus trečiam vaikui, tėvų amžius gali siekti iki 40 metų.

Pažymima, kad pretenduojančios šeimos neturi turėti nuosavo gyvenamojo būsto. Išimtis taikoma tik tuomet, jei turimas būstas yra nusidėvėjęs daugiau nei 60 proc. arba vienam asmeniui tenkantis plotas neviršija 14 kvadratinių metrų.

Įsigyjamo būsto vertė taip pat negali viršyti 120 tūkst. eurų, jis taip pat privalo būti finansuojamų teritorijų sąraše.

Vaikų neturinčios ar vieną vaiką auginančios šeimos gali gauti 10 proc. subsidiją, dvejus vaikus – 12,5 proc., o tris ir daugiau vaikų – 15 proc.

Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų.

Norėdamos gauti paramą, šeimos gali pateikti prašymus atvykusios į savivaldybę,  registruotu laišku arba elektroninėje sistemoje SPIS. 

Šiame straipsnyje:
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