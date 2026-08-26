„Ryanair“ žinia keliautojams: neliks šių dviejų skrydžių krypčių

LTOU Skrydžių vystymo skyriaus vadovė Rūta Sinkevičiūtė pabrėžė, kad tai yra konkretaus sezono tvarkaraščio pokytis, todėl negalima teigti, kad šių krypčių atsisakoma visam laikui.
„Oro bendrovės savo maršrutų tinklą ir skrydžių dažnius peržiūri kiekvieną sezoną. Sprendimus dėl konkrečių maršrutų ir jų dažnių priima pačios oro bendrovės“, – komentare BNS teigė R. Sinkevičiūtė.
„Vertinant visą šiuo metu planuojamą „Ryanair“ žiemos sezono skrydžių tvarkaraštį Kaune, skrydžių pasiūla išlieka didelė – mažesnį skrydžių skaičių vienomis kryptimis kompensuoja didesni dažniai kitomis kryptimis“, – pridūrė ji.
Anot LTOU atstovės, „Ryanair“ skrydžių šią žiemą iš Kauno bus 6 proc. daugiau nei praėjusią žiemą.
Savo ruožtu bendrovė neatsakė į BNS klausimus, kodėl stabdo skrydžius, ir teigė, kad žiemos tvarkaraštį pradės skelbti kitą mėnesį: „Didžiąją dalį 2026 metų žiemos tvarkaraščio jau esame parengę.“
Kaip rašė BNS, „Ryanair“ anksčiau šiemet pranešė nuo balandžio atsisakanti skrydžių iš Palangos į Dubliną, iš Kauno į Belfastą bei iš Vilniaus į Stokholmą.
Bendrovė savo tinklalapyje skelbia skraidinanti 28 kryptimis iš Kauno, 19 – iš Vilniaus, viena – iš Palangos.
Kaip rašė BNS, dėl per didelių, įmonės planus Lietuvoje stabdančių mokesčių „Ryanair“ jokios plėtros Lietuvoje nevykdė šių metų vasaros ir praėjusį žiemos sezoną.
Naujausi komentarai