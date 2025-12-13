Ruošiuosi gimdyti Kauno ligoninėje: ką svarbu žinoti?

– Kaip suprasti, kad jau laikas vykti į ligoninę?
– Dažniausiai gimdymas prasideda reguliariais sąrėmiais arba ėmus tekėti vaisiaus vandenims. Tačiau kartais iš tiesų gali būti sunku suprasti, ar jis jau prasidėjo, todėl net ir esant abejonei, visada geriau atvykti į ligoninę. Pavyzdžiui, atvykti į nėščiųjų priėmimą reikėtų pasirodžius kraujingų išskyrų, net jeigu reguliarių intensyvių sąrėmių ir nėra. Taip pat – jei kyla abejonių dėl vaisiaus judesių. Labai daug informacijos apie prasidedantį gimdymą galima gauti Kauno ligoninėje nuolat vykstančiose „Nėščiųjų mokyklėlės“ užsiėmimuose, į kuriuos kviečiame besilaukiančias šeimas.
– Ką galima, o ko negalima daryti namuose prieš važiuojant į ligoninę? Pavyzdžiui, ar galima pavalgyti?
– Kadangi gimdymo pradžia visiškai nenuspėjama, sunku įsivaizduoti, kad šeima, laukdama gimdymo, tam tikrą laiką bus nevalgiusi. Vadovaujantis mokslo įrodymais, tiek laukiant gimdymo pradžios, tiek ir jam prasidėjus, leidžiama užkandžiauti. Be to, rekomenduojama gurkšnoti vandenį. Tačiau nederėtų gausiai privalgyti sunkiai virškinamo maisto, nes gimdymo metu gali pykinti.
Griežtai draudžiamų veiksmų namuose nutekėjus vaisiaus vandenims ar prasidėjus sąrėmiams iš esmės nėra. Tiesiog reikėtų ramiai susiruošti ir vykti į pasirinktą gydymo įstaigą. Geriausia didžiąją dalį reikalingų daiktų susiruošti iš anksto, būtinai pasiimti nėščiosios kortelę ir asmens tapatybės dokumentą.
– Kur tiksliai turi eiti pacientė, atvykusi gimdyti į Kauno ligoninę? Kas vyksta toliau?
– Atvykus į Kauno ligoninę, reikėtų kreiptis į Akušerijos ginekologijos skyriaus priimamąjį, esantį pirmame aukšte. Visą parą dirbančiame priimamajame pacientes pasitinka akušerė, kuri užpildo reikiamus dokumentus, užduoda svarbiausius klausimus, kad surinktų gydytojui reikiamą informaciją, įvertina vaisiaus būklę registruodama kardiotokogramą. Ji taip pat informuoja dirbantį gydytoją ir palydi pacientę į Akušerijos skyrių, kur jos laukia priimti gimdymą pasiruošusi specialistų komanda.
– Kokių specialistų komanda dirba gimdymo metu?
– Svarbiausi asmenys gimdymo metu – mama ir mažylis. Mamai padės akušerė, gydytojas akušeris ginekologas, šalia nuolat bus slaugytojo padėjėja. Jeigu prireiktų, visuomet pasiruošę pagelbėti anesteziologas ir neonatologas.
– Ar gimdymo metu šalia gali būti tėtis?
– Moksliškai įrodyta, kad tais atvejais, kai gimdyme dalyvauja artimas žmogus, jo eiga būna sklandesnė, prireika mažiau priemonių skausmui malšinti, rečiau atliekama cezario pjūvio operacija ar kiti instrumentinio gimdymo metodai. Dėl to skatiname šeimas, kad, esant galimybei, gimdyme dalyvautų ir tėtis. Tiesa, jeigu gimdyvė pageidauja, jame gali dalyvauti ir kitas artimas asmuo: mama, sesuo, draugė ar dula.
Jeigu atliekama cezario pjūvio operacija ir naujagimio būklė leidžia, siekiame, kad, vykstant operacijai, jis galėtų ilsėtis tėčiui ant krūtinės, taip gaudamas savą tėčio mikroflorą, šilumą ir meilę.
– Kas laukia ligoninėje jau po gimdymo? Kokie specialistai lanko mamą, o kokie – mažylį?
– Po gimdymo prasideda kitas labai svarbus etapas – pogimdyminis periodas ir žindymas. Mamai nuolat padeda ir konsultuoja akušerės, prireikus – ir gydytojas. Naujagimį kasdien lanko naujagimių gydytojas ir su juo dirbanti akušerė ar slaugytoja. Kiekvienai žindyvei padėti pasiruošusi žindymo specialistė.
Dažniausiai mama su mažyliu išleidžiama į namus trečią parą. Žinoma, tai priklauso nuo mamos ir naujagimio sveikatos, tad kartais ligoninėje tenka pabūti ir kiek ilgiau, o į namus išleidžiame iškart, kai tik būna saugu tai padaryti.
– Kiek vidutiniškai gimdymų ligoninėje priimama per parą? Ar galima gauti privačią palatą?
– Vidutiniškai per parą pasaulį pas mus išvysta 3–5 naujagimiai, tačiau gali būti ir septyni ar daugiau.
Šiuo metu privačias palatas galime pažadėti visoms norinčioms poroms, taip užtikrindami jų privatumą ir sudarydami galimybę tėčiui pasilikti kartu su mama ir mažyliu.
LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ir ginekologijos skyrius
Rūpestis pacientėmis – ne tik nėštumo metu
LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriaus profesionalai pacientėmis rūpinasi tiek planuojant šeimos pagausėjimą, tiek gimdymo metu ir po jo. „Kiekviena pacientė yra svarbi ir laukiama“, – sako doc. dr. Tomas Biržietis, LSMU Kauno ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriaus vadovas.
Užtikrina visapusę akušerinę ir ginekologinę pagalbą
Kauno ligoninė akušerijos ir ginekologijos kompetencijas ir paslaugas telkia pagrindiniame padalinyje, įsikūrusiame Šilainiuose, Josvainių gatvėje. Akušerijos ginekologijos skyriaus komandą neseniai sustiprino anksčiau P. Mažylio gimdymo namuose dirbę specialistai. Medicinos profesionalai iš skirtingų padalinių dėl savo pacienčių sujungė tiek sukauptas žinias, tiek ir gerąsias praktikas.
Skyriaus komanda suformuota taip, kad užtikrintų ir akušerinę, ir ginekologinę pagalbą. Čia nuolat vyksta tiek gimdymai, tiek ginekologinės operacijos. Aukščiausios kvalifikacijos specialistai pasiruošę padėti moterims įvairiais amžiaus laikotarpiais ir esant įvairiausiai patologijai: atliekamos laparoskopinės, vaginalinės ir kitos operacijos. Daugelis operacijų – dienos chirurgijos, tad moterys tą pačią dieną jau gali būti namuose.
Įkurta konsultacijų poliklinika ir „Nėščiųjų mokyklėlė“
Prieš kurį laiką čia įkurta Akušerijos ir ginekologijos konsultacijų poliklinika, kurioje veikia ambulatorinių konsultacijų ir nėštumo priežiūros kabinetai. Čia reikalingas konsultacijas pacientės gali gauti be ilgesnių eilių. Kartu su konsultacijų poliklinikos atidarymu startavo ir „Nėščiųjų mokyklėlė“ – besilaukiančioms poroms skirtos paskaitos apie gimdymą, žindymą, nėščiosios sveikatą, kūdikio priežiūrą ir kitomis svarbiomis temomis.
Dienos stacionare – būtina kasdienė priežiūra
Tuo pačiu adresu veikia akušerijos dienos stacionaras, jame konsultuojamos besilaukiančios moterys, kurioms reikalinga kasdienė priežiūra. Pavyzdžiui, nėštumo pradžioje čia suteikiama pagalba nėščiųjų vėmimo ir kitais atvejais, o nėštumo antroje pusėje stebima vaisiaus būklė, teikiama pagalba koreguojant padidėjusį arterinį kraujospūdį, gydomos kitos su nėštumu susijusios būklės. Kitaip tariant, dieną skiriamas gydymas, atliekami reikalingi tyrimai ir taip užtikrinamas mamos ir mažylio saugumas, o vakarus nėščioji gali leisti namuose.
