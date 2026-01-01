 Naujųjų išvakarėse vien Kauno ligoninėje gimė net aštuoni mažyliai

Naujųjų išvakarėse vien Kauno ligoninėje gimė net aštuoni mažyliai

2026-01-01 12:00
Jurgita Šakienė

Pirmieji šių metų naujagimiai Kaune pasaulį išvydo vos po vidurnakčio – dvynukės. Iš viso šiąnakt ir ryte Kaune gimė keturi mažyliai, tačiau paskutinę praėjusių metų dieną vien Kauno ligoninėje Šilainiuose Akušerijos ir ginekologijos skyriuje gimė net aštuoni nauji piliečiai.

Naujųjų išvakarėse vien Kauno ligoninėje gimė net aštuoni mažyliai
Naujųjų išvakarėse vien Kauno ligoninėje gimė net aštuoni mažyliai / Asociatyvi Freepik nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas prof. dr. Mindaugas Kliučinskas nurodė, kad naujametinę naktį klinikose gimdė dvi moterys. Išnešiotų dvynukių čia susilaukė moteris iš Klaipėdos, gimdymas vyko natūraliais takais. Tai pirmosios moters atžalos.

Pirmoji mergytė gimė 00.16 val., antroji – kiek greičiau nei po pusvalandžio. Abu naujagimiai – identiško ūgio (po 49 cm). Antroji sesė kiek sunkesnė už pirmąją – atitinkamai 2360 ir 2630 g.

Paryčiais klinikose gimė dar vienas naujagimis. Šis 49 cm ūgio ir 2670 g svorio berniukas – ketvirtasis vaikelis šeimoje.

Anot M. Kliučinsko, 2025-aisiais klinikose buvo 34 gimdymais mažiau nei užpernai – atitinkamai 2883 ir 2916 gimdymų.

Bendrą pernai metų statistiką vis tik galbūt pagerins Kauno ligoninė. Kauno ligoninės Šilainių padalinio Akušerijos ir ginekologijos skyriaus budinti akušerė Valerija portalui kauno.diena.lt sakė, kad padalinyje gruodžio 31 d. gimė net keturios mergaitės ir keturi berniukai. Paskutinis – 22.06 val.

Gali būti, kad tai rekordinis per parą šioje ligoninėje gimusių vaikų skaičius. Įprastai per parą čia gimsta trys–keturi vaikai.

Sausio 1-ąją iki 11 val. ryto čia gimė vienas mažylis. 9.52 val. gimė mažasis Leonas. Skyriuje dar dvi gimdyvės laukia, kol į šį pasaulį pasibels jų atžalos.

Krikščioniškuosiuose gimdymo namuose sausio 1-ąją iki 11 val. negimė nė vienas vaikelis. Vakar – taip pat.

Uždarius P. Mažylio gimdymo namus, Kaune gimdymai priimami tik trijose medicinos įstaigose. 

Šiame straipsnyje:
naujagimiai
mažyliai
Kauno ligoninė
gimdyvė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų