Ruošiamas dar vienas grupės ieškinys: advokatų taikiklyje – ne vien „Lytagra“

Sutelkus grupę bus parengtas grupinis ieškinys teismui dėl žalos atlyginimo, ketvirtadienį pranešė advokato Gedimino Usavičiaus kontora.
Jo teigimu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) rugpjūtį nubaudė 10 įmonių, į Lietuvą tiekusių pavojingas žmonių sveikatai prekes, įskaitant ir cemento drožlių plokštes.
„Kai kuriuos nesaugius gaminius, pavyzdžiui, lemputes ar žaislus, galima nesunkiai išimti iš vartojimo, tačiau kaip išimti nesaugias cemento drožlių plokštes, jei jos jau panaudotos statant pastatus, sudėtos į sienų, grindų ar kitų pastato atitvarų konstrukcijas“, – pranešime teigė G. Usavičius.
„Solidarizuodamiesi su nukentėjusiais asmenimis padėsime jiems tik už sėkmės mokestį“, – pridūrė jis.
Anot advokato, tokios plokštės aptiktos įmonėse „Lytagra“ ir Specializuota komplektavimo valdyba, iš kur vartotojus pasiekdavo per prekybos tinklą „Moki veži“.
VVTAT rugpjūčio viduryje Specializuotai komplektavimo valdybai skyrė 5 tūkst. eurų baudą nustačiusi, jog jos tiektos plokštės neatitinka gamintojo deklaruojamos degumo klasės.
„Įvertinus riziką nustatyta rimta gaisro rizika – gaisro atveju galimas greitesnis gaminio užsidegimas nei numatyta, o gaminys gali prisidėti prie gaisro plitimo ir kelti pavojų vartotojų sveikatai bei gyvybei“, – tuomet skelbė tarnyba.
Pasak G. Usavičiaus, „Moki veži” ir „Lytagris“ parduotuvėse nupirkti cemento drožlių plokščių pavyzdžiai buvo pristatyti Gaisrinių tyrimo centrui, kur bandymu metu nustatyta, kad jie neatitinka degumo klasės, o plokščių išmatavimai nesutampa su vokiečių „Amroc“ išmatavimais.
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