Regeneracinė žemdirbystė ir inovacijos: „Krekenavos“ burokėliai įvertinti „Ekoagros“ sertifikatu

2025-12-18 09:15 kauno.diena.lt inf.

UAB „Krekenava“ ūkiuose užauginti burokėliai šiemet įvertinti „Ekoagros“ nacionalinės maisto kokybės sertifikatu, patvirtinančiu, kad auginimo procesai atitinka griežtus kokybės, tvarumo ir atsekamumo reikalavimus. Sertifikatas suteikiamas tik atlikus nepriklausomą vertinimą ir reguliarius patikrinimus.

„Gautas sertifikatas patvirtina, kad mūsų pasirinktas ilgalaikis ir nuoseklus požiūris į dirvožemio puoselėjimą bei išsaugojimą, inovatyvių technologijų diegimą ir darbuotojų kompetencijų stiprinimą leidžia užtikrinti tvarią ir aukštą užaugintų žaliavų kokybę“, – sakė UAB „Krekenava“ direktorius Vaidas Lebedys.

Vaidas Lebedys
Vaidas Lebedys / Partnerio nuotr.

UAB „Krekenava“ daugiau nei dvidešimt metų sėkmingai veikia žemės ūkio augalininkystės srityje ir nuosekliai taiko atsakingos žemdirbystės principus. Pastarąjį dešimtmetį bendrovės ūkiai dirba taikydami regeneracinės žemdirbystės metodus, kurie padeda atkurti dirvožemio gyvybingumą, mažinti dirvos eroziją ir neigiamą poveikį aplinkai.

Partnerio nuotr.

Šiuo metu bendrovė dirba 5 200 ha žemės ūkio naudmenų. Dirbamuose laukuose auginami kviečiai, miežiai, rapsai, burokėliai, cukriniai runkeliai, kukurūzai ir kukurūzų silosas, pupos, avižos bei grikiai. Sėjomaina ir inovatyvūs dirvožemio valdymo sprendimai užtikrina ilgalaikį žemės našumą ir tvarią gamybą.

Partnerio nuotr.

Siekdama didinti veiklos efektyvumą ir sprendimų tikslumą, UAB „Krekenava“ diegia pažangias technologijas. Ūkiuose naudojami agrodronai, skirti pasėlių stebėsenai ir tikslesniam darbų planavimui, taip pat remiamas mobiliojo agrometro kūrimas, leidžiantis augalų kokybės tyrimus atlikti tiesiog laukuose. Bendrovė taip pat dalyvauja anglies kreditų programoje, prisidėdama prie klimato kaitos švelninimo iniciatyvų.

Partnerio nuotr.

UAB „Krekenava“ yra Vikonda įmonių grupės dalis. Grupės žemės ūkio veikla apima augalininkystės, pienininkystės bei grūdų saugojimo, džiovinimo ir prekybos įmones.

„Ekoagros“ sertifikatas yra nuoseklios „Vikonda grupės“ žemės ūkio veiklos krypties strategijos rezultatas. Kryptingai investuojame į tvarią žemdirbystę, technologinius sprendimus ir kompetencijų stiprinimą visoje maisto vertės grandinėje, siekdami aukščiausios kokybės ir atsakomybės aplinkai“, – sakė „Vikonda“ grupės generalinis direktorius Mindaugas Snarskis.

Mindaugas Snarskis
Mindaugas Snarskis / Partnerio nuotr.

Grupės grūdų saugojimo ir prekybos veiklą vykdo UAB „Kėdainių aruodai“, kuri specializuojasi grūdų saugojimo ir džiovinimo elevatoriuose bei grūdų prekyboje. Bendrovė yra sertifikuota ISCC ir GMP+ sertifikatais, užtikrinančiais aukštus kokybės ir atsekamumo standartus.

Partnerio nuotr.

2024 metais „Vikonda grupė“ išplėtė veiklą pienininkystės srityje, įsigydama UAB „Liberiškis“. Bendrovė dirba apie 1 000 ha žemės, ūkyje laikoma apie 900 galvijų iš kurių apie 400 melžiamų karvių. Nepaisant pieno kainų svyravimų rinkoje, fiksuojami gerėjantys primilžio rezultatai, todėl artimiausiais metais planuojamos ūkio modernizavimo investicijos, kurios leis didinti produktyvumą.

Straipsnis užsakytas
Šiame straipsnyje:
Krekenava
Vikonda grupė
Kėdainių aruodai
burokėliai
įvertinti burokėliai
Ekoagra
ūkiuose užauginti
pelnyti įvertinimą
sertifikatas

  HTML žymės neleidžiamos.

kazkaip nejauki dabartiniu ivykiu fone...
0
0
