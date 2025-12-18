Regeneracinė žemdirbystė ir inovacijos: „Krekenavos“ burokėliai įvertinti „Ekoagros“ sertifikatu

„Gautas sertifikatas patvirtina, kad mūsų pasirinktas ilgalaikis ir nuoseklus požiūris į dirvožemio puoselėjimą bei išsaugojimą, inovatyvių technologijų diegimą ir darbuotojų kompetencijų stiprinimą leidžia užtikrinti tvarią ir aukštą užaugintų žaliavų kokybę“, – sakė UAB „Krekenava“ direktorius Vaidas Lebedys.
UAB „Krekenava“ daugiau nei dvidešimt metų sėkmingai veikia žemės ūkio augalininkystės srityje ir nuosekliai taiko atsakingos žemdirbystės principus. Pastarąjį dešimtmetį bendrovės ūkiai dirba taikydami regeneracinės žemdirbystės metodus, kurie padeda atkurti dirvožemio gyvybingumą, mažinti dirvos eroziją ir neigiamą poveikį aplinkai.
Šiuo metu bendrovė dirba 5 200 ha žemės ūkio naudmenų. Dirbamuose laukuose auginami kviečiai, miežiai, rapsai, burokėliai, cukriniai runkeliai, kukurūzai ir kukurūzų silosas, pupos, avižos bei grikiai. Sėjomaina ir inovatyvūs dirvožemio valdymo sprendimai užtikrina ilgalaikį žemės našumą ir tvarią gamybą.
Siekdama didinti veiklos efektyvumą ir sprendimų tikslumą, UAB „Krekenava“ diegia pažangias technologijas. Ūkiuose naudojami agrodronai, skirti pasėlių stebėsenai ir tikslesniam darbų planavimui, taip pat remiamas mobiliojo agrometro kūrimas, leidžiantis augalų kokybės tyrimus atlikti tiesiog laukuose. Bendrovė taip pat dalyvauja anglies kreditų programoje, prisidėdama prie klimato kaitos švelninimo iniciatyvų.
UAB „Krekenava“ yra Vikonda įmonių grupės dalis. Grupės žemės ūkio veikla apima augalininkystės, pienininkystės bei grūdų saugojimo, džiovinimo ir prekybos įmones.
„Ekoagros“ sertifikatas yra nuoseklios „Vikonda grupės“ žemės ūkio veiklos krypties strategijos rezultatas. Kryptingai investuojame į tvarią žemdirbystę, technologinius sprendimus ir kompetencijų stiprinimą visoje maisto vertės grandinėje, siekdami aukščiausios kokybės ir atsakomybės aplinkai“, – sakė „Vikonda“ grupės generalinis direktorius Mindaugas Snarskis.
Grupės grūdų saugojimo ir prekybos veiklą vykdo UAB „Kėdainių aruodai“, kuri specializuojasi grūdų saugojimo ir džiovinimo elevatoriuose bei grūdų prekyboje. Bendrovė yra sertifikuota ISCC ir GMP+ sertifikatais, užtikrinančiais aukštus kokybės ir atsekamumo standartus.
2024 metais „Vikonda grupė“ išplėtė veiklą pienininkystės srityje, įsigydama UAB „Liberiškis“. Bendrovė dirba apie 1 000 ha žemės, ūkyje laikoma apie 900 galvijų iš kurių apie 400 melžiamų karvių. Nepaisant pieno kainų svyravimų rinkoje, fiksuojami gerėjantys primilžio rezultatai, todėl artimiausiais metais planuojamos ūkio modernizavimo investicijos, kurios leis didinti produktyvumą.
