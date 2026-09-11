Premjeras ESO vadovui priekaištų neturi:

„Aš manau, kad vadovas įvertino situaciją ir jis priėmė sprendimą trauktis, valdyba tą sprendimą tenkino. Manau, kad jis objektyviai įvertino savo atsakomybės mastą. Nėra kažkokių priekaištų vadovui. Aš tikiuosi, kad jis kaip profesionalas ras savo kitą profesinį kelią“, – penktadienį Šventojoje žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Pasak premjero, valstybei bus iššūkis rasti naujus vadovus, kurie imtųsi neatidėliotinų elektros tinklo stiprinimo darbų.
„Mums kaip valstybei bus, matyt, iššūkis, rasti kitus vadovus, kurie turės imtis neatidėliotinų darbų, susijusių su kabeliavimu ir kitais darbais, kad elektros tinklas būtų atsparesnis ir kad po audros – audros ateityje turbūt neišvengiamos – nereikės laukti trijų savaičių, kol atsiras elektra“, – teigė M. Sinkevičius.
ESO valdyba ketvirtadienį taip pat nutarė nedelsiant inicijuoti naujo ESO vadovo atranką. Be to, šiuo metu vyksta ir ESO akcininkės „Ignitis grupės“ naujo vadovo atranka – jis kitų metų vasarį pakeis Darių Maikštėną.
Kaip rašė BNS, prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį teigė, kad vien R. Radvilos pasitraukimas silpno elektros tinklo problemų neišspręs, todėl turi keistis visos „Ignitis grupės“ požiūris, kad būtų geriau pasiruošta ateities audroms.
R. Radvila feisbuke ketvirtadienį rašė besitikintis, kad jo pasitraukimas „netaps patogiu tašku sakinyje, po kurio galima užversti puslapį“ bei nebesiruošti ateities audroms.
„Ignitis grupė“ BNS praėjusią savaitę teigė, kad jos netenkina elektros atjungimų mastai, todėl ESO turės „radikaliai“ didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Be to, grupė inicijavo vidinį ESO auditą.
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