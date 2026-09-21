 Premjeras apie aistras sukėlusią „RSI Europe“ būsimos gamyklos vietą: nepranešta ne iš blogos valios

Premjeras apie aistras sukėlusią „RSI Europe“ būsimos gamyklos vietą: nepranešta ne iš blogos valios

„Mes turėjom prie šios įmonės nešamus ir gedulo vainikus“
2026-09-21 16:54
Lukas Oželis (BNS)

Upytės seniūnijos bendruomenei bei žemės ūkio ministrui tik iš žiniasklaidos sužinojus apie Lietuvos dronų gamintojos „RSI Europe“ būsimos gamyklos vietą Panevėžio rajone, premjeras pabrėžia, kad apie tai nepranešta ne iš blogos valios, o dėl saugumo sumetimų.

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Mindaugas Sinkevičius
Mindaugas Sinkevičius / R. Riabovo / BNS nuotr.

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Anot Mindaugo Sinkevičiaus, apie tokius projektus paprastai skelbiama tik pradedant planuoti realius darbus.

„Tokio pobūdžio įmonės, nenuostabu, kad ne viską apie jas skelbiame. Skelbiame tada, kai jau yra planuojami realūs darbai“, – pirmadienį BNS sakė M. Sinkevičius.

„Tas informacijos valdymas arba informacijos ribotas dozavimas yra susijęs ir su tuo, kad paskiau... Žinote, mes turėjom prie šios įmonės nešamus ir gedulo vainikus. Manau, čia yra tam tikri saugumo sumetimai, o ne bloga valia kabineto narių, kad vienas kitam nepasakė, kas planuojama“, – pridūrė jis.

Kaip rašė BNS, rugpjūčio pabaigoje Vilniuje, šalia įmonės „RSI Europe“, buvo padėti laidotuvių vainikai su jos vadovo nuotrauka, perrišta juoda juostele.

Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pirmadienį teigė, kad iš anksto informavus apie planuojamą gamyklos vietą būtų buvę lengviau pasiruošti ministerijos valdomos galvijų auginimo veislei ir mėsai įmonės „Genetiniai ištekliai“, nuomojančiai gamyklai skirtą sklypą, veiklos iškeldinimui ir jos tęstinumui.

„Genetinių išteklių“ vadovas Audrius Zalatoris tokius valdžios veiksmus BNS vadino „buldozeriu“ bei teigė apie būsimas gamyklos statybas sužinojęs tik praėjusią savaitę.

Kaip rašė BNS, „RSI Europe“ iki 50 mln. eurų vertės gynybos sistemų gamykla turėtų iškilti beveik 125 hektarų ploto sklype Upytės seniūnijoje, o jos statybas numatoma pradėti kitų metų pradžioje.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija praėjusią savaitę pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį su „RSI Europe“. Gamyklos statybas planuojama pradėti kitų metų pradžioje. 

Šiame straipsnyje:
Mindaugas Sinkevičius
RSI Europe
dronų gamykla
gamyklos vieta
vaikikai
gedulo vainikai
saugumas
genetiniai ištekliai

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