Pranešė, kiek gali trukti tyrimas dėl nuo tako nuslydusio LOT lėktuvo

„Labai sunku įvertinti (kiek laiko truks tyrimas – BNS), nes pavojingas incidentas įvyko tik vakar (trečiadienį – BNS). Kol kas dar renkame visą reikiamą informaciją, bet tikėtina, kad ilgai užtruks. Tikrai ne mažiau metų“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė ministerijos Saugos tyrimo skyriaus vedėjas Laurynas Naujokaitis.
Anot jo, šiuo metu vyksta savirašių duomenų nuskaitymas, vertinami lėktuvo pažeidimai, renkama informacija apie meteorologines sąlygas, kilimo bei tūpimo tako būklę, lėktuvo techninę priežiūrą, įgulos patirtį.
„Aviacijoje tiek avarijas, tiek incidentus dažniausiai lemia tam tikra įvykių grandinė. Tai yra toks kompleksiškumas, dažniausiai nebūna dėl vienos priežasties. Kai mes surinksime visą informaciją, ją išanalizuosime ir tada galutinėje ataskaitoje bus tiek faktinė informacija visa susijusi, tiek analizė, tiek ir išvados“, – teigė L. Naujokaitis.
Pasak jo, neatmetama nė viena incidento versija: „Kol kas aš negaliu atsakyti, nes vakar tik viskas įvyko, mes visos net informacijos neturime, tai dar nešnekame apie tai.“
„Vienintelis saugos tyrimo tikslas yra ateityje užkirsti kelią avarijoms ir incidentams, o ne nustatyti, kas yra kaltas ir atsakingas“, – pridūrė tyrėjas.
L. Naujokaičio teigimu, pirminiais duomenimis, pažeista lėktuvo važiuoklė, apie įvyki buvo informuota Lenkijos saugos tyrimų institucija kaip orlaivio registracijos ir naudotojo valstybė, Brazilija – kaip lėktuvo projektuotoja ir gamintoja, taip pat Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, Europos aviacijos saugos agentūra ir Europos Komisija.
„Taip pat kreipėmės pagalbos į Vokietijos saugos tyrimų instituciją, kad padėtų nuskaityti orlaivio savirašius, nes Lietuvoje nėra tokios galimybės“, – sakė jis.
„Šalys turi teisę ir pareigą dalyvaut saugos tyrime (...), jos visada paskiria ir savo ekspertus. Tačiau mes visą laiką ir Lietuvoj kreipiamės į ekspertus, į mūsų vietinius, jeigu mums reikia“, – teigė L. Naujokaitis.
Vilniaus oro uostas keliolika valandų – nuo trečiadienio pietų iki ketvirtadienio paryčių – dėl incidento buvo uždarytas keliolika valandų – anot L. Naujokaičio, procesas užtruko dėl techninio operacijos derinimo: „Reikėjo suderinti planą orlaivio patraukimo tiek su kompanija, tiek su orlaivio gamintoju, todėl tikėtina, kad dėl to užtruko.“
Kaip skelbė BNS, oro uoste nusileidęs lėktuvas nuo tako nuslydo trečiadienį apie 14 val. riedėdamas link aikštelės. Juo vykę 63 keleiviai ir 4 įgulos nariai nenukentėjo.
Lietuvos oro uostų vadovės Vitalijos Ročės teigimu, oro uosto uždarymas paveikė apie 60 skrydžių ir beveik 7 tūkst. keleivių, 16 orlaivių turėjo leistis kituose oro uostuose, 28 skrydžiai buvo atšaukti.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas trečiadienį teigė, jog kol kas nėra indikacijų, kad lėktuvas nuslydo dėl sudėtingų oro sąlygų.
Trečiadienį dalyje Lietuvos ir Vilniuje iškrito nemažai sniego. Šalyje stebėtas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis.
