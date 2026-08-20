Pranešė apie dar vieną nesaugų produktą: prašo nevartoti ir grąžinti

VMVT skelbia, kad šviežiose vištienos dešrelėse su žolelėmis, kuriomis prekiauta prekybos tinkle „Rimi“, aptikta patogeninių mikroorganizmų – Salmonella spp.
Žiniasklaidos priemones „Rimi“ viešųjų ryšių atstovė informavo, kad gavę informaciją apie galimą produkto neatitiktį, salmonelėmis užkrėstas vištienos dešreles, pradėta atšaukimo procedūra.
Iš prekybos išimamos šviežios vištienos dešrelės su žolelėmis RIMI, 400 g, kurių tinkamumo vartoti terminai – 2026 m. rugpjūčio 14 d. ir rugpjūčio 21 d.
Jeigu esate įsigiję šių dešrelių, prekybos tinklas „Rimi“ prašo jo nevartoti ir grąžinti į bet kurią jų parduotuvę. Produktą galima grąžinti iki rugsėjo 1-osios. Pirkimo čekis nėra būtinas, už grąžintą produktą atgausite pinigus.
(be temos)
(be temos)
(be temos)