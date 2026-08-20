 Pranešė apie dar vieną nesaugų produktą: prašo nevartoti ir grąžinti

Pranešė apie dar vieną nesaugų produktą: prašo nevartoti ir grąžinti

2026-08-20 17:39 kauno.diena.lt inf.

 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) tinklalapyje skelbiama apie „Rimi“ prekybos tinkle aptiktas nesaugias vištienos dešreles. 

<span>Pranešė apie dar vieną nesaugų produktą: prašo nevartoti ir grąžinti</span>
Pranešė apie dar vieną nesaugų produktą: prašo nevartoti ir grąžinti / Asociatyvi magnific.com nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

VMVT skelbia, kad šviežiose vištienos dešrelėse su žolelėmis, kuriomis prekiauta prekybos tinkle „Rimi“, aptikta patogeninių mikroorganizmų – Salmonella spp.

Žiniasklaidos priemones „Rimi“ viešųjų ryšių atstovė informavo, kad gavę informaciją apie galimą produkto neatitiktį, salmonelėmis užkrėstas vištienos dešreles, pradėta atšaukimo procedūra. 

Iš prekybos išimamos šviežios vištienos dešrelės su žolelėmis RIMI, 400 g, kurių tinkamumo vartoti terminai – 2026 m. rugpjūčio 14 d. ir rugpjūčio 21 d. 

 Jeigu esate įsigiję šių dešrelių, prekybos tinklas „Rimi“ prašo jo nevartoti ir grąžinti į bet kurią jų parduotuvę. Produktą galima grąžinti iki rugsėjo 1-osios. Pirkimo čekis nėra būtinas, už grąžintą produktą atgausite pinigus.

 

 

Šiame straipsnyje:
VMVT
nesaugus produktas
vištiena
dešrelės
Rimi
Salmonelės

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Komentarai

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Komentarai

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kaunietė
Kodėl VTVT netikrina tiekėjų? Pastebėjau, kad Nematekas tiekia užkrėstą vištieną. Bet ar jie patys augina? Sakoma, kad perka iš Lenkiijos. PREKYBCENTRIAI TURĖTŲ RAŠYTI, IŠ KUR GAUTA MĖSA.
0
0
pirkejas
rimi geriausia parde, todel ir puolimas totalus pries ja!
1
-2
Jolanta
Kyla klausimas kodel rimi taip daznai randa nekokybisku prekiu ? Kodel leidzia pardavineti produkcija iki galiojimo dienos ,jei parasyta iki 15 ,tai dar ta diena prekiauja ,ten betvarke didziule ,maistas kur prekiauja ju gaminta produkcija ,valgyt neimanoma ,misraines dar puse bedos bet pietu komplektai ziauru .Idomu kur vet tarnyba ziuri ?
2
-1
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