Po kilusio ažiotažo Oleksandras Laneckis traukiasi iš LTOU valdybos

Apie sprendimą jis ketvirtadienį pranešė feisbuke: „Noriu informuoti, kad priėmiau sprendimą atsisakyti Lietuvos oro uostų valdybos nario pareigų.
O. Laneckis teigė besitraukiantis, nes nenori užkrauti „nereikalingos naštos bendrovei („Friendly Avia Support“ – BNS) ir jos veiklai“, taip pat siekdamas apsaugoti artimuosius „nuo nepagrįsto spaudimo“.
Jis darkart paneigė viešumoje iškeltus jo ryšius su Rusijos ir Baltarusijos veiksmais bei neva rusiškai žiniasklaidai teiktus komentarus, pavyzdžiui, apie tai, kaip šių šalių aviacijos sektoriui apeiti Vakarų sankcijas.
„Nesutinku su man viešai mestais kaltinimais. Laikau juos nepagrįstais, tikrovės neatitinkančiais ir žeminančiais tiek mano, tiek mano vadovaujamos bendrovės reputaciją, kurta daugiau nei dešimtmetį sąžiningo darbo Lietuvos aviacijos sektoriuje“, – rašė O. Laneckis.
„Vertinu tai kaip šmeižtą ir politiškai motyvuotą susidorojimą“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, susisiekimo ministras Juras Taminskas antradienį paprašė Valstybės saugumo departamento skubiai atlikti papildomą O. Laneckio atitikties saugumo interesams vertinimą. J. Taminskas žurnalistams teigė nežinojęs apie viešai paskelbtas aplinkybes dėl O. Laneckio veiklos.
Tuo metu pats verslininkas savo įraše pabrėžė, kad VSD jį jau patikrino bei jokių neatitikimų nerado.
Opoziciniai konservatoriai trečiadienį pranešė taip pat kreipęsi į tarnybas abejodami, ar O. Laneckio darbas LTOU valdyboje atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesus. Anot jų, O. Laneckis, be kita ko, iki šiol duoda interviu ir komentarus prorusiškai žiniasklaidai, joje publikuoja straipsnius apie tai, kaip apeiti Vakarų sankcijas.
Skelbiama, kad verslininkas karą Ukrainoje yra pavadinęs „specialiąja karine operacija“, kaip ją vadina Kremlius, o apsišaukėlišką „Luhansko liaudies respubliką“ vadinęs neaiškaus teisinio statuso teritorija.
Tuo metu 2021 metų gegužę Baltarusijos įvykdytą į Vilnių skridusio „Ryanair“ lėktuvo priverstinį nuleidimą Minske jis vadino neutraliu Baltarusijos atžvilgiu, tai nesutapo su oficialia Lietuvos pozicija.
O. Laneckis yra dirbęs Gedimino Žiemelio aviacijos grupės „Avia Solutions Group“ viceprezidentu, atsakingu už Rusijos ir Nepriklausomų valstybių sandraugos rinkas.
Kaip rašė BNS, O. Laneckis LTOU valdyboje turėjo būti atsakingas už strateginį planavimą ir aviacijos sritį. Naujoji valdyba rugpjūčio 28 dieną turėtų rinkti jos pirmininką.
Susisiekimo ministras atšaukė O. Laneckį iš LTOU valdybos
Susisiekimo ministras Juras Taminskas atšaukė abejonių dėl galimų sąsajų su Rusija ir Baltarusija bei bendravimo su prorusiška žiniasklaida viešumoje sukėlusį Lietuvos oro uostų (LTOU) valdybos narį Oleksandrą Laneckį.
Jis iš pirmadienį paskirtos naujos įmonės valdybos narių atšauktas jo paties prašymu, BNS ketvirtadienį pranešė ministerija.
„J. Taminskas atšaukia Oleksandrą Laneckį iš LTOU valdybos nario pareigų. Laneckis iš pareigų atšaukiamas jo paties prašymu“, – komentare BNS teigė ministerija.
Jos teigimu, ministras kartu paskelbė dviejų naujų valdybos narių atranką: į O. Laneckio vietą bei viešojo sektoriaus atstovo: „Siekdamas kuo greičiau užtikrinti LTOU valdybos veiklos tęstinumą, ministras taip pat skelbia valstybės tarnautojo ir nepriklausomo nario atrankas į LTOU valdybą.“
Pasak ministro, LTOU valdo kritinę infrastruktūrą, todėl visi valdybos nariai turi būti nepriekaištingos reputacijos.
O. Laneckis ketvirtadienio pavakarę feisbuke pranešė besitraukiantis iš LTOU valdybos. Jis su viešumoje iškeltais klausimais nesutiko, tačiau pabrėžė nenorintis, kad būtų trukdoma LTOU veiklai.
J. Taminskas antradienį paprašė Valstybės saugumo departamento skubiai atlikti papildomą O. Laneckio atitikties saugumo interesams vertinimą. J. Taminskas žurnalistams teigė nežinojęs apie viešai paskelbtas aplinkybes dėl O. Laneckio veiklos.
Opoziciniai konservatoriai trečiadienį pranešė kreipęsi į tarnybas abejodami, ar O. Laneckio darbas LTOU valdyboje atitinka Lietuvos nacionalinio saugumo interesus. Anot jų, O. Laneckis, be kita ko, iki šiol duoda interviu ir komentarus prorusiškai žiniasklaidai, joje publikuoja straipsnius apie tai, kaip apeiti Vakarų sankcijas.
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