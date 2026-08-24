Po audros pirmadienį dar neveikia maždaug pusė elektros netekusių mobiliojo ryšio stočių

Kaip BNS nurodė „Tele2“ viešųjų ryšių vadovė Asta Buitkutė, šeštadienį per audrą be elektros buvo likusios 366 ryšio stotys, sekmadienį ketvirtadalį atstačius pirmadienį dar liko apie 126. Sutrikimus vis dar patiria apie 10 tūkst. „Tele2“ klientų.
„Gyventojų pasiekiamumo prasme situacija sparčiai gerėja“, – BNS sakė A. Buitkutė. Pasak jos, apie 1-2 proc. šalies gyventojų šiuo metu dar gali neturėti ryšio.
„Sutelkti maksimalūs techninio aptarnavimo pajėgumai ir jie dar didinami. Vežame elektros generatorius, taip pat iš naujo įkrauname stočių baterijas, bendradarbiaujame su tarnybomis, kad elektros tiekimas būtų atstatytas pirmiausia prioritetinėse linijose“, – kiek anksčiau pirmadienį komentare BNS teigė A. Buikutė.
„Tele2“ technikos direktoriaus Baltijos šalims Valerijaus Kovzano teigimu, sudėtingiausia situacija išlieka miškingesnėse ir atokesnėse vietovėse, kur elektros tinklas retesnis, o gedimų šalinimas užtrunka ilgiau.
Savo ruožtu bendrovė „Bitė Lietuva“ informavo, kad elektros tiekimo sutrikimų patyrė 330 jos bokštų, šiuo metu jų liko apie 130. Ryšio sutrikimų vis dar patiria apie 18 tūkst. „Bitės“ klientų, arba apie 4,2 proc. privačių klientų.
„Bitės Lietuvos“ naujos kartos tinklų direktorius Modestas Ropė BNS teigė, kad labiausiai buvo paveikti Anykščių rajonas, Rokiškis, Jonava, Šakiai, Kėdainiai, kur klientams gali kilti sunkumų skambinti ir naudoti interneto duomenis: „Daugiausiai „Bitės“ inžinieriai dirba Rytų Lietuvoje, čia yra sutelktos didžiausios mūsų pajėgos, taip pat iš atostogų atšaukti visi mūsų specialistai.“
Pasak M. Ropės, audros metu nė vienas „Bitės“ ryšio bokštas nebuvo sugadintas, tačiau stiprus vėjas „išsukioja“ ryšio įrangą, todėl jau atstačius elektros tiekimą teks sutrikimus taisyti.
Tuo metu „Telia“ skaitmeninės transformacijos ir technologijų vadovas Vygintas Domarkas teigia, kad sekmadienio pirmoje dienos pusėje neveikė apie 350 bazinių stočių, arba maždaug 20 proc. viso tinklo. Tuo metu pirmadienio pavakarę neveikė apie 172 bazinių stočių, arba kiek mažiau nei dešimtadalis tinklo.
„Audra mūsų tinklui ar technologiniams objektams tiesioginės žalos nepadarė. Visa įtaka ryšio paslaugoms susijusi su elektros tiekimo sutrikimais“, – komentare BNS teigė V. Domarkas.
Jis negalėjo pasakyti, kada visų paveiktų stočių veikimas bus visiškai atkurtas, nes tai tiesiogiai priklauso nuo elektros tiekimo atkūrimo darbų.
„Teritorijose, kuriose vis dar nėra elektros tiekimo ir kur išsikrovė rezervinės baterijos arba dar nebuvo prijungti generatoriai, klientai gali susidurti su mobiliojo ryšio, mobiliojo interneto ir fiksuotojo ryšio paslaugų sutrikimais. Šiuo metu neveikia apie 10 proc. mobiliojo tinklo ir apie 4 proc. fiksuotojo tinklo infrastruktūros“, – teigė „Telia“ atstovas.
Vėliau įmonė pranešė, kad pirmadienio rytą jau veikė apie 95 proc. jos bazinių stočių.
„Audra ant elektros linijų užverčia medžius, o sutrikus elektros tiekimui, po kurio laiko sutrinka ir ryšys (...). Be elektros mūsų bokštai veikia nuo kelių iki 12 valandų, vis tik elektrai dingstant tokiam ilgam laikui kaip dabar jokios baterijos nepagelbės. Galiausiai, net ir veikiant ryšiui išsikraus žmonių įrenginiai, tad elektros tiekimo atstatymas – kritiškai svarbus“, – komentare BNS teigė „Bitės“ atstovas M. Ropė.
Savo ruožtu valstybės valdomas Lietuvos radijo ir televizijos centras (Telecentras) praneša, kad jo valdomi duomenų centrai ir transliacijų tinklai praėjusį šeštadienį veikė stabiliai, tik viename jų buvo fiksuotas įtampos kritimas.
„Šeštadienio audra Telecentro valdomai infrastruktūrai nepadarė juntamo poveikio dėl mūsų objektuose įrengtų autonominio maitinimo sistemų. Jų pagrindinė paskirtis – užtikrinti transliuotojų – pirmiausiai Nacionalinio transliuotojo LRT – kuriamų televizijos ir radijo programų siuntimą iki 72 val. laikotarpiu, kas ir buvo atlikta“, – pranešime teigė įmonės vadovas Remigijus Šeris.
Kaip skelbia Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“ prieš vidurdienį informavo, kad tuo metu neveikė 40 mazgų, kuriais duomenys perduodami į bazines stotis. Įstaigos vertinimu, tai galėjo padaryti įtaką 65–67 bazinių stočių veikimui.
Ryšio trikdžių patiriantiems gyventojams rekomenduojama perkrauti namų interneto maršrutizatorių, telefoną arba trumpam įjungti ir vėl išjungti skrydžio režimą – taip įrenginys iš naujo prisijungia prie tuo metu pasiekiamo tinklo. Jei elektros tiekimas vietovėje dar neatkurtas, svarbu taupyti telefono bateriją ir esant galimybei pasirūpinti išoriniu energijos šaltiniu.
Dėl šeštadienį Lietuvoje siautusios audros pirmadienio pavakarę elektros dar vis neturi apie 100,5 tūkst. vartotojų.
„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenimis, maksimalus sutrikimų skaičius fiksuotas šeštadienį vakare, kai elektros neturėjo 268 tūkst. vartotojų.
Kuliešius: elektroninio ryšio vis dar neturi apie 66 tūkst. vartotojų
Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros elektroninio ryšio vis dar neturi apie 66 tūkst. vartotojų, sako Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius.
„Situacija dinamiška, besikeičianti į gerąją pusę, kadangi pats pikas buvo sekmadienio vidurdienis, kuomet du kartus daugiau neveikė tinklo ir keletą kartų daugiau vartotojų ryšio neturėjo“, – po tarpinstitucinio pasitarimo Vyriausybėje žurnalistams pirmadienį sakė D. Kuliešius.
Pasak jo, iš maždaug 6 tūkst. tinklo bazinių stočių šiuo metu neveikia apie 550. D. Kuliešius pabrėžė, kad magistralinis ir kritinis tinklas veikia be sutrikimų.
Šiandien didžiausios problemos yra nutolusiose, miškingose vietovėse, kur sudėtinga prie tų bazinių stočių atvykti ir atstatyti elektros tiekimą.
„Būtent tas tinklas, kuris kaip žiedas apjungia visą Lietuvą, jis nebuvo sutrikęs. Skaičiai dėl vartotojų ir bazinių stočių tiesiogiai susiję su elektros pralaidumu, šiandien didžiausios problemos yra nutolusiose, miškingose vietovėse, kur sudėtinga prie tų bazinių stočių atvykti ir atstatyti elektros tiekimą“, – teigė D. Kuliešius.
Anot jo, didžiausia audros žala ryšiui fiksuota rytinėje, centrinėje ir pietinėje Lietuvos dalyse.
Pasak D. Kuliešiaus, daugiausiai – apie 36 tūkst. vartotojų – neturi ryšio „Tele2“ tinkle, tuo metu „Bitės ir „Telia Lietuvos“ – atitinkamai 18 tūkst. ir 12 tūkst. vartotojų.
Kaip rašė BNS, Lietuvoje šeštadienį siautusi audra be elektros paliko apie 270 tūkst. vartotojų. Pirmadienį elektros tiekimas dar vis yra sutrikęs apie 108,6 tūkst. vartotojų.
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