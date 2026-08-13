Plečia lengvatinių ILTE paskolų gavėjų ratą

Vienas pagrindinių planuojamų pakeitimų – atsisakyti itin paveiktų sektorių sąrašo. Šiuo metu 70 proc. palūkanų normos nuolaida taikoma tik į šį sąrašą įtrauktoms, daug energijos naudojančių sektorių įmonėms bei žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms. Kitos įmonės gali skolintis tik rinkos sąlygomis.
Įsigaliojus pakeitimams, dėl lengvatinių paskolų galės kreiptis visų sektorių įmonės, jeigu jos atitiks kitus priemonės reikalavimus.
„Geopolitinė situacija išlieka įtempta, o verslas ir toliau susiduria su neapibrėžtumu bei augančiais kaštais. Todėl plečiame pagalbos galimybes, kad lengvatinis finansavimas pasiektų dar daugiau įmonių. Siekiame, jog verslas galėtų užtikrintai planuoti savo veiklą ir turėtų daugiau finansinio stabilumo“, – pranešime teigė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Taip pat numatoma keisti įmonėms taikomus likvidumo rodiklio reikalavimus – bendrasis rodiklis turės būti mažesnis nei 1,5, tačiau ne mažesnis nei 0,5. Šiuo metu reikalaujama, kad bendrasis likvidumo rodiklis neviršytų 1.
Žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms taip pat ketinama padidinti kritinio likvidumo rodiklio ribą – nuo 1 iki 1,5.
Pasak ministro, šiuo metu priemonės pakeitimai derinami su institucijomis. Tikimasi, kad naujos lengvatinių paskolų sąlygos įsigalios rugsėjį.
100 mln. eurų vertės tiesioginių paskolų priemonė yra skirta smulkiajam ir vidutiniam verslui, didelėms įmonėms bei žemės ūkio kooperatyvams, kuriems reikia apyvartinių lėšų ir finansavimo veiklos tęstinumui užtikrinti dėl išaugusių energetinių išteklių kainų bei geopolitinės įtampos poveikio.
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