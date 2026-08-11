„Philip Morris Baltic“ turi naują vadovą: įmonės vairą perima Karolis Čekauskas

Per savo penkiolika metų trunkančią karjerą PMI įmonėse K. Čekauskas dirbo komercinės veiklos, rinkodaros, skaitmeninės plėtros ir verslo planavimo srityse Baltijos šalyse bei Europoje. 2021–2024 metais jis ėjo PMI Europos regiono vartotojų patirties ir skaitmeninės plėtros direktoriaus pareigas, o 2024 metais persikėlė į Lenkiją, kur buvo atsakingas už bedūmių produktų kryptį.
„Nepaisant iššūkių, su kuriais šiuo metu susiduriame Lietuvoje, man išties malonu sugrįžti ir perkelti čia tarptautinę patirtį, kuri, norisi tikėti, pirmiausia suteiks impulsą mokslu paremtų inovatyvių produktų plėtrai šalyje. Taip pat leis stiprinti privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę efektyviau kovojant su pastaraisias metais reordines aukštumas pasiekusia šešėline rinka, su jaunimo prieinamumo problematika ir stiprinti mūsų kompanijos indėlį į šalies ekonominį ir nacionalinį saugumą“, – sakė K. Čekauskas.
PMI transformuoja savo veiklą, siekdama ateityje atsisakyti cigarečių gamybos, o vienu pagrindinių šios transformacijos elementų išlieka bedūmių produktų plėtra. Bendrovė toliau investuoja į moksliškai pagrįstų, mažiau žalingų alternatyvų įprastoms cigaretėms kūrimą bei plečia bedūmių gaminių portfelį visose rinkose.
„Lietuva iš mūsų, JAV investuotojo, perspektyvos išlieka strategiškai svarbi rinka ne tik dėl Klaipėdoje veikiančio fabriko, kuris išlieka reikšminga ekonomikos dalimi, bet ir dėl potencialo ateityje dar labiau sustiprinti investicinį indėlį. Tačiau kritine sąlyga tam išlieka priimamų sprendimų grindimas mokslu. Lietuvoje taikomas vienas aukščiausių Europoje apmokestinimų mažiau žalingoms alternatyvoms, kaip kaitinamasis tabakas, kas mums yra tapęs dar vienu rimtu iššūkiu“, – teigė naujasis „Philip Morris Baltic“ vadovas.
Iki šiol „Philip Morris Baltic“ sėkmingai vadovavęs Yigitas Dizdareris savo karjerą nuo rugpjūčio tęsia Lenkijoje, kai buvo paskirtas vadovauti „Philip Morris Polska“. Išvykimas dirbti į vieną didžiausių ir strategiškai svarbiausių PMI rinkų Europoje yra aukštas jo veiklos bei Baltijos šalyse pasiektų rezultatų įvertinimas.
Pagal PMI valdymo modelį, aukščiausio lygio korporacijos vadovai yra reguliariai rotuojami ir kaupia patirtį dirbdami tiek centriniuose padaliniuose, tiek skirtingose tarptautinėse rinkose.
JAV kompanija „Philip Morris International“ yra pirmasis stambus užsienio investuotojas šalyje, nuo veiklos pradžios Lietuvoje investavęs daugiau kaip 400 mln. eurų į gamybos modernizavimą, technologijų atnaujinimą ir infrastruktūrą. Klaipėdos veikianti bendrovės gamykla išlaiko per 2000 tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų, bei yra atsakinga už beveik penktadalį viso Klaipėdos regiono eksporto. Per visus veiklos metus kompanija Lietuvoje sumokėjo daugiau kaip 4 mlrd. eurų mokesčių, vien pernai, remiantis VMI duomenimis, kompanija į valstybės biudžetą įnešė beveik 289 mln. eurų.
Atitinkamai bendrovė investuoja ir į šalies nacionalinį saugumą, inicijuodama viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės stiprinimą. Vien per pastaruosius metus nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms kompanija skyrė per 300 tūkst. eurų paramą.
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