„Perlo draudimo brokeris“ įsitvirtina tarp lyderių: prisijungė „Investicijų brokerį“

Daugiau kompetencijų ir derybinės galios
„Investicijų brokerį“ prisijungęs „Perlo draudimo brokeris“ tapo ketvirta pagal dydį draudimo brokerių įmone Lietuvoje. Kaip sako jos direktorius Nerijus Giedraitis, tai reiškia daugiau kompetencijų ir didesnę derybinę galią.
„Esmė yra ne juridinių vienetų, o skirtingų patirčių ir žinių turinčių komandų susijungimas. Prie „Perlo draudimo brokerio“ profesionalų prisijungus „Investicijų brokerio“ specialistams išaugo galimybės mokytis vieniems iš kitų ir greičiau rasti sprendimus klientams. Žinoma, apjungę ir klientų ratą, tapome įdomesni draudikams, todėl galime lengviau derėtis dėl sąlygų, lankstumo, sprendimų greičio, kokybės ir nestandartinių produktų, kurių mažesni rinkos žaidėjai dažnai apskritai negali pasiūlyti“, – tvirtina išaugusio „Perlo draudimo brokerio“ vadovas.
Didesnis dėmesys verslo sprendimams
Iš kitų draudimo tarpininkų „Perlo draudimo brokeris“ išsiskiria paslaugų teikimo kanalų gausa: dėl draudimo produktų kreiptis, juos palyginti ir įsigyti galima ne tik internetu ar telefonu, bet ir naudojantis šalyje išplėtotu daugiau nei 2 500 „Perlo“ terminalų tinklu bei mobiliąja programėle „Perlas Go“.
Tiesa, kaip teigia N. Giedraitis, verslo klientams dažniausiai reikalinga tiesioginė brokerių pagalba siekiant gauti netipines sąlygas ar sudėtingus, kompleksinius draudimo sprendimus. O susijungimas leido būtent šį draudimo kanalą sustiprinti.
„Brokerių skaičius išaugo dviem kartais – vadinasi, dabar turime kur kas didesnius pajėgumus ir planuojame toliau vystyti draudimo sprendimus verslui, ypač ieškodami galimybių užsienio rinkose. Vilniuje įsikūrėme bendrose patalpose – Švitrigailos g. 11B – kur subūrėme pagrindinį kompetencijų centrą. Taip pat turime atstovų ir kituose miestuose – profesionalūs mūsų brokeriai dirba Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Panevėžyje“, – detalizuoja „Perlo draudimo brokerio“ direktorius.
Konsolidacija – natūrali konkurencinės rinkos dalis
Eksperimentu „Perlo draudimo brokerio“ sprendimo įsigyti kitą įmonę nepavadinsi – kadangi per veiklos istoriją tai jau trečias prijungimas. Vadovas N. Giedraitis tokią kryptį vertina kaip natūralią konkurencinės rinkos dalį.
„2016 metais įsigijome UADBB „Draudina“ ir UADBB „Drausma“. Šie du žingsniai buvo sėkmingi, todėl kryptingai žengėme ir trečiąjį. Mes sąmoningai renkamės stiprėjimo kelią“, – sako N. Giedraitis.
„Perlo draudimo brokeris“ skaičiuoja jau penkioliktus metus, per kuriuos padėjo sudaryti beveik 2 milijonus draudimo sutarčių.
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