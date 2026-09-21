Paskelbė, kur iškils dronų gamykla

Gamyklos statybos vietą BNS patvirtino rajono meras Antanas Pocius.
„Taip, prie pat tenai“, – BNS sakė A. Pocius, paklaustas, ar įmonei numatytas investicinis sklypas yra šalia Tarnagalos kaimo.
Tiek Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, tiek „RSI Europe“ vadovas Tomas Milašauskas praėjusią savaitę gamyklos vietos BNS neatskleidė motyvuodami, jog tai yra gynybos pramonės investicija.
Šiuo metu sklypą naudoja Žemės ūkio ministerijos valdoma galvijų auginimo veislei ir mėsai bendrovė „Genetiniai ištekliai“.
„Genetinių išteklių“ vadovas: sprendimai priimami buldozeriu
„Genetinių išteklių“ vadovas Audrius Zalatoris BNS valdžios veiksmus vadina „buldozeriu“ – apie būsimas gamyklos statybas jis teigė sužinojęs tik praėjusią savaitę.
Čia atėmimas, o ne perleidimas (sklypo – BNS), niekas nešneka. Jeigu valdžia buldozeriu stumia, tai gali paimti (sklypą – BNS) ir rytoj. Žmonės nereikalingi, įmonė nereikalinga, čia daroma buldozeriu.
„Čia atėmimas, o ne perleidimas (sklypo – BNS), niekas nešneka. Jeigu valdžia buldozeriu stumia, tai gali paimti (sklypą – BNS) ir rytoj. Žmonės nereikalingi, įmonė nereikalinga, čia daroma buldozeriu“, – BNS sakė A. Zalatoris, kuris taip pat yra rajono gyventojų bendruomenės „Upytės žemė“ vadovas.
Jis pabrėžė, kad apie būsimas gamyklos statybas buvęs informuotas tik praėjusį trečiadienį, kai jam paskambino savivaldybės atstovas, kurio jis neįvardijo: „Faktiškai tik iš savivaldybės sužinojau. (...) Paskambino patys, galiu pasakyti.“
„Genetinių išteklių“ vadovas aiškino, kad, jo nuomone, apie planus statyti gamyklą jis turėjo būti informuotas anksčiau.
„Su niekuo nederinama yra, su niekuo. Viskas stumiama yra. Turėjo būti kažkokios procedūros, supažindinama, kad bus paimamas sklypas, visa kita. Šiandien sklypas yra bendrovės nuomojamas iš valstybės, yra nuomos sutartis, nuomos sutartis nenutraukta, – kalbėjo A. Zalatoris. – Jie (trys įmonės nuomojami sklypai Panevėžio rajone – BNS) buvo paimti paprasčiausiai be derinimo.“
A. Zalatoris taip pat sakė negavęs jokios informacijos iš Žemės ūkio ministerijos apie „RSI Europe“ investicijas: „Iš Žemės ūkio ministerijos jokio nebuvo pasakymo, ministerija apie tą pasirašomą sutartį, manau, nežinojo ničnieko.“
Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigė, kad investicija yra svarbi, tačiau pabrėžė, kad ji turi būti suderinta su „Genetinių išteklių“ veiklos tęstinumu. Dėl to jis žada tartis su E. Grikšu.
„Ši investicija yra svarbi Lietuvos gynybos pramonei, todėl ją turime įgyvendinti. Tačiau kyla klausimas – ar prieš priimant sprendimą buvo įvertintos visos galimos alternatyvos? Nesinorėtų situacijos, kai žmonės apie tokius sprendimus sužino pavėluotai. Turime suderinti investicijos interesą su „Genetinių išteklių“ veiklos tęstinumu ir rasti konkretų sprendimą dėl įmonės naudojamos žemės“, – komentare BNS sakė K. Mažeika.
A. Zalatoris taip pat sakė nebendravęs su Ekonomikos ir inovacijų ministerija, kuri praėjusią savaitę pasirašė sutartį su „RSI Europe“.
Jis pabrėžė neturinis plano, kaip ir kur perkelti šiuo metu sklype vykdomą veiklą.
„Kur mes persikelsim veiklą? Niekur neperkelsim. (...) Koks planas? Nėra plano. Per žiemą nepasiruošiu kitos ganyklos. Ir kur galėsiu šienauti?“ – kalbėjo įmonės vadovas.
Jo teigimu, bendrovė veiklai naudoja visą sklypo plotą, jame augina rapsus ir gyvulius: „Auginame rapsus, rapsus kuliame, parduodame kaip maistinius, kaip grūdus. Laikom gyvulius, melžiam pieną, parduodam pieną.“
Pradės pokalbius su gyventojais
Savo ruožtu Panevėžio rajono meras A. Pocius sakė, kad artimiausiu metu savivaldybė pradės kalbėtis su gyventojų atstovais.
„Kadangi dar oficialiai niekur nėra (informacijos apie gamyklos vietą – BNS), tai dar neteko kalbėti, nes tik vakar (ketvirtadienį – BNS) su Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašė sutartį ir jau dabar imsimės veiksmų ir įtrauksime visuomenės atstovus tada“, – aiškino jis.
Upytės seniūnas Giedrius Konežiauskas BNS taip pat teigė, kad apie būsimas gamyklos statybas jo kol kas niekas neinformavo.
„Oficialiai nieks manęs nieko neinformavo, aš dabar nieko negaliu jums pasakyt. Viskas yra ne mūsų lygmeny“, – BNS sakė G. Konežiauskas.
Upytės seniūnijos vyriausioji raštvedė Renė Lapinskienė BNS teigė, kad Upytėje gyvena iki 600 žmonių, Tarnagalos kaime – apie 50.
Meras pasakojo, kad gamyklai skirtas sklypas yra į vakarų pusę nuo Panevėžio rajone esančio Čičinsko kalno.
Oficialiai nieks manęs nieko neinformavo, aš dabar nieko negaliu jums pasakyt. Viskas yra ne mūsų lygmeny.
Tuo metu A. Zalatoris sakė, kad gamykla iškils maždaug už dviejų kilometrų nuo Upytės kaimo, kuris nuo Panevėžio į pietus nutolęs 13 kilometrų.
Pasak „RSI Europe“ vadovo T. Milašausko, Panevėžio rajonas pasirinktas, nes čia yra gamyklai būtinos didelės saugos zonos.
Vyriausybė dar 2024 metų šį bei dar du „Genetinių išteklių“ nuomojamus sklypus Upytės seniūnijoje – jų bendras plotas siekia 271,2 hektaro – leido skirti būsimoms valstybės investicijoms ir įtraukė į tokių sklypų sąrašą.
Tuometinis aplinkos ministras Simonas Gentvilas po Vyriausybės sprendimo teigė, kad tokio dydžio sklypų Lietuvoje yra nedaug, o jie rezervuojami tik esant rimtam ir pagrįstam interesui, tačiau neįvardijo, kokios gynybos pramonės įmonės domisi sklypais.
Tuo metu Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigė, kad sklypais domisi vienas potencialių gynybos ir saugumo pramonės investuotojų.
„Genetiniai ištekliai“ jau neteko žemių Radviliškio rajone dėl „Rheinmetall“ projekto
2024 metų balandį skelbta, kad valstybės valdomas Turto bankas už beveik 2,8 mln. eurų pradinę kainą ketino parduoti „Genetinius išteklius“. Tačiau tų pačių metų birželį privatizavimas buvo sustabdytas paaiškėjus, kad įmonės nuomojamos žemės netoli Šeduvos ir Baisogalos bus perduotos Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU) mainais už pastarojo sklypus, perduodamus Vokietijos „Rheinmetall“ amunicijos gamyklai Radviliškio rajone.
Manais už sklypą, skirtą „Rheinmetall“ gamyklai, aukštajai mokyklai tų metų liepą perduoti šešis panašaus ploto sklypai netoli Šeduvos ir Baisogalos.Penkis iš jų nuomojo bendrovė „Genetiniai ištekliai“, kuri sklypus naudojo įmonės avininkystės padalinio veiklai.
2025 metų balandį Vyriausybė išbraukė bendrovę iš privatizuojamų objektų sąrašo.
Įmonės pajamos pernai siekė 2,5 mln. eurų – 4,2 proc. daugiau nei užpernai (2,4 mln. eurų), ji uždirbo 22 tūkst. eurų grynojo pelno – 10 proc. daugiau (20 tūkst. eurų).
Naujoje „RSI Europe“ gamykloje – masinė dronų sistemų gamyba
BNS rašė, kad „RSI Europe“ į gamyklą planuoja investuoti iki 50 mln. eurų, joje įdarbinti apie 50 darbuotojų, daugiausia – aukštos kvalifikacijos.
Ketvirtadienį Ekonomikos ir inovacijų ministerija su įmone pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį. Ministras E. Grikšas tuomet teigė, kad ši investicija kurs aukštą pridėtinę vertę Panevėžio rajone bei naujas darbo vietas.
„RSI Europe“ vadovas T. Milašauskas BNS aiškino, kad sutartis leis įmonei be konkurso nuomotis valstybinį žemės sklypą. „RSI Europe“ teigė, kad būsima gamykla leis įmonei pereiti nuo technologijų kūrimo prie masinės gynybos sistemų gamybos.
T. Milašauskas sakė, kad gamykloje bus kuriamos atakos dronų sistemos. Įmonė Vilniuje jau turi gamyklą, kurios pajėgumai siekia apie 120 tūkst. dronų sistemų per metus. Kaip aiškino įmonės vadovas, pradėjus veikti naujai gamyklai jų apimtis nepakis, tačiau dalis sistemų elementų bus gaminama Lietuvoje.
„RSI Europe“ vadovas pabrėžė, kad gaminama karinė įranga atitiks Lietuvos kariuomenės poreikius, bet didžioji dalis produkcijos bus eksportuojama.
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