Pagėgių savivaldybėje bus kapitališkai atnaujintas kelio Pagėgiai–Plaušvariai ruožas

2025-12-19 12:59 kauno.diena.lt inf.

Pagėgių savivaldybėje pradedamas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Pagėgiai–Plaušvariai ruožo kapitalinis remontas. Bus atnaujinta daugiau kaip 4 kilometrų kelio atkarpa, kuri iki šiol dalyje ruožų buvo žvyrkelis ir neatitiko saugaus bei patogaus susisiekimo reikalavimų. Projektą užsakė „Via Lietuva“, o daugiau nei 5,3 mln. eurų vertės projektą įgyvendins tvarios miestų plėtros bendrovė „YIT Lietuva“.

Kelio Pagėgiai–Plaušvariai ruožas
Kelio Pagėgiai–Plaušvariai ruožas / Partnerio nuotr.

„Pagal eismo intensyvumo duomenis, šiuo kelio ruožu kasdien važiuoja apie 200 transporto priemonių. Nors tai nėra didelio tranzitinio srauto kelias, jis itin svarbus vietos gyventojų kasdieniam susisiekimui, todėl jo techninė būklė tiesiogiai veikia eismo saugumą“, – sakė „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.

Saugesnis eismas

Atnaujinamas kelias jungia Pagėgių miestą su Plaušvarių kaimu. Dalis šio kelio ilgą laiką buvo žvyruotas – danga dulkėjo, buvo nelygi, duobėta ir kėlė nepatogumų tiek eismo dalyviams, tiek šalia kelio gyvenantiems žmonėms.

„Kapitalinis remontas – tai ne tik nauja asfalto danga. Tai saugesnis, patogesnis ir patikimesnis susisiekimas vietos gyventojams, mažesnis transporto poveikis aplinkai ir geresnės sąlygos regiono ekonominiam aktyvumui“, – sakė „YIT Lietuva“ generalinis direktorius Kęstutis Vanagas.

Pagėgiai–Plaušvariai ruožas
Pagėgiai–Plaušvariai ruožas / Partnerio nuotr.

Įgyvendinant projektą numatyta suprojektuoti ir rekonstruoti 4,334 km kelio ruožą. Važiuojamosios dalies plotis sieks 6 metrus, eismo juostos – po 3 metrus, bus įrengta asfalto danga, 1 metro pločio kelkraščiai, asfaltuotos nuovažos, kelias ženklinamas horizontaliuoju ir vertikaliuoju ženklinimu.

Be kelio dangos atnaujinimo, ruože bus atnaujinami ir du esami tiltai – per Gėgės ir Užlenkės upes. Tai leis užtikrinti sklandų ir saugų eismą visoje atkarpoje.

Iššūkiai ir atsakingi sprendimai

Projektuojant kelio atnaujinimą bus įvertintos ir galimos rizikos – vietomis silpni gruntai, gamtinės sąlygos. Sprendiniai bus parinkti taip, kad būtų užtikrintas kelio ilgaamžiškumas ir patikimumas.

Kapitalinio remonto techninį darbo projektą rengia UAB „Sweco Lietuva“. Kelio kapitalinio remonto darbus planuojama užbaigti 2028 m. I ketv.

„YIT Lietuva“ yra Suomijos kapitalo bendrovė, priklausanti vienai didžiausių Šiaurės Europos statybos grupių „YIT“. „YIT Lietuva“ įvairius kelių infrastruktūros projektus įgyvendina visoje Lietuvoje – šiuo metu Klaipėdoje Šilutės plente, prie išvažiavimo iš sostinės, magistralėje Vilnius–Panevėžys, vykdo Tarandės tunelio įrengimo darbus, vykdo sostinės gatvių remonto darbus. 

