Paaiškėjo, kas perka Lietuvos dolomitinės skaldos bendrovę „Dolomitas“

Sandoriu „SigmaRoc“ tęsią planą plėsti mineralų verslo portfelį bei didinti dalį Baltijos šalių rinkoje, pirmadienį pranešė „SigmaRoc“.
„SigmaRoc“ jau veikia karjerų ir jų produkcijos platinimo sektoriuje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, o tam bus naudinga „Dolomito“ suteikiama didesnė veiklos apimtis ir papildomas produktų asortimentas“, – pranešime rašo bendrovė.
„Įsigijimas padeda „SigmaRoc stiprinti savo pozicijas Baltijos šalyse – patrauklias ir augančias rinkas su daug potencialo“, – pranešime teigė „SigmaRoc“ vadovas Max'as Vermorkenas (Maksas Vermorkenas).
Skelbiama, kad sandorio vertė siekia 110 mln. eurų, o dar 8 mln. eurų „SigmaRoc“ sumokės už ne pagrindinį „Dolomito“ turtą, įskaitant pramoninę žemę prie Klaipėdos uosto.
Pakruojo rajone registruoto „Dolomito“ pardavimai 2025 metais sumenko 11,9 proc. iki 70 mln. eurų, grynasis pelnas – 36,8 proc. iki 9,2 mln. eurų, o pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) – 16,5 proc. iki 17,9 mln. eurų, nurodoma Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje.
Bendrovė teigė, kad pernai mažėjo dolomito skaldos paklausa, o tai lėmė 13 proc. gamybos apimčių ir skaldos pardavimų 26 proc. sumažėjimą.
Anot ataskaitos, šiais metais bendrovė tikisi gauti kiek mažiau pajamų nei 2025 metais, stabilizuoti komponentų kainų augimą ir gerinti veiklos efektyvumą.
Šiuo metu įmonėje dirba 261 darbuotojas, rodo „Sodros“ duomenys.
Be Petrašiūnų karjero, ji turi pardavimo aikšteles Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Be to, ji turi dvi antrines įmones – nebeveikiančią Lietuvos bendrovę „Salvis“ ir Baltarusijos „BelLitDolomitas“, užsiimančia įrangos nuoma. Ataskaitoje teigiama, kad abi įmonės laikomos nereikšmingomis, nes jų turtas neviršijo 5 proc. „Dolomito“ turto, o jų pajamos – proc. bendrovės pajamų.
„Europos Sąjungai nustačius tarptautines sankcijas Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai ir atsiskaitymų ribojimų bendrovės vadovybė nemato galimybės artimiausiu metu susigrąžinti gautinų sumų iš dukterinės įmonės „BelLitDolomitas“, – rašoma ataskaitoje.
Pernai įmonei „Investicijų pasaulis“ priklausė 51,45 proc. „Dolomito“ akcijų, o įmonei „Nuvis“ – 48,55 proc. Jos naudos gavėjais nurodomi Audrius Piktys ir Geraldas Statulevičius.
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