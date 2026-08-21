„Orlen“: ši sutartis – konkretus atsakas į pasaulinės rinkos nestabilumą

Metinis tiekiamos naftos kiekis svyruos nuo beveik 5 mln. iki daugiau nei 9 mln. tonų, priklausomai nuo paklausos. Didžiausiu atveju sutartis galėtų padengti iki ketvirtadalio „Orlen“ grupės metinio naftos poreikio. Nafta bus perdirbama naftos perdirbimo gamyklose Lenkijoje, Lietuvoje ir Čekijoje, nurodoma bendrovės pranešime.
„Orlen“ teigimu, ši sutartis stiprina tiekimo saugumą visame regione.
„Saugi ateitis prasideda nuo iš anksto priimtų sprendimų. Būtent todėl stipriname „Orlen“ grupės prieigą prie stabilių žalios naftos šaltinių Norvegijoje, kurie gali sudaryti iki ketvirtadalio mūsų metinio poreikio. „Equinor“ yra patikima partnerė, su kuria kuriame santykius, grindžiamus bendra atsakomybe už regiono energetinį saugumą. Ši sutartis yra konkretus atsakas į pasaulinės rinkos nestabilumą ir parodo, kad energetikos sektoriaus atsparumas grindžiamas ilgalaikiu bendradarbiavimu su partneriais, užtikrinančiais nuspėjamus tiekimus ir veiklos patikimumą“, – sako „Orlen“ valdybos pirmininkas Ireneuszas Fafara (Ireniušas Fanfara).
„Ši sutartis yra dar vienas pavyzdys, kaip energija iš Norvegijos kontinentinio šelfo prisideda prie tiekimo saugumo Europoje. Mes labai džiaugiamės, kad šia sutartimi dėl žalios naftos pardavimo jų naftos perdirbimo gamykloms Lenkijoje, Lietuvoje ir Čekijoje stipriname savo santykius su „Orlen“, – sakė „Equinor“ rinkodaros, viduriniosios grandies ir perdirbimo vykdomoji viceprezidentė Irene Rummelhoff (Irenė Rumelhof).
Bendrovės jau bendradarbiauja įgyvendinant naftos, dujų ir mažesnio anglies dioksido kiekio projektus.
„Orlen“ taip pat išplėtė savo veiklą Norvegijos naftos gavybos sektoriuje, be kita ko, neseniai įsigydama akcijų „Goliat“ naftos telkinyje.
„Equinor“ teigimu, „Johan Sverdrup“ šiuo metu yra didžiausias naftos telkinys Norvegijos kontinentiniame šelfe.
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