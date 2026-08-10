„Ookla“ patvirtinta: greičiausias 5G internetas Lietuvoje – „Tele2“

Pasak „Tele2“ grupės viceprezidento ir generalinio direktoriaus Baltijos šalims Petro Masiulio, toks tarptautinis pripažinimas patvirtina, kad bendrovės strategija investicijas nukreipti į tikrojo, greito 5G diegimą ir nuoseklios pastangos gerinti klientų patirtį, duoda apčiuopiamą rezultatą.
„Mums svarbiausia, kad greitas ir patikimas ryšys veiktų ten, kur jo reikia klientams. Todėl nuosekliai geriname tinklą, statome naujas bazines stotis, nuolat atnaujiname įrangą ir didiname tinklo pajėgumus. „Ookla“ įvertinimas parodo, kad sprendimą investuoti į greitąjį 5G klientai jaučia kasdien naudodamiesi „Tele2“ 5G internetu savo telefonuose ir kompiuteriuose“, – sakė P. Masiulis.
„Ookla“ teigimu, apdovanojimas skiriamas remiantis nuoseklia ir objektyvia tinklo veikimo vertinimo metodika.
„Džiaugiamės galėdami įteikti „Tele2“ „Ookla Speedtest Award“ apdovanojimą už greičiausią 5G tinklą Lietuvoje 2026 m. pirmąjį pusmetį. Šis prestižinis įvertinimas atspindi „Tele2“ atsidavimą ir investicijas siekiant savo klientams užtikrinti pažangų mobilųjį ryšį, o griežta mūsų testavimo metodika leidžia šį apdovanojimą laikyti objektyviu išskirtinių bendrovės rezultatų rinkoje patvirtinimu“, – sakė „Ookla“ generalinis direktorius Stephenas Bye.
Populiariausias klientų pasirinkimas
Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) duomenimis, „Tele2“ yra populiariausias mobiliojo ryšio operatorius Lietuvoje pagal aktyvių SIM kortelių skaičių. Tai rodo, kad rinkdamiesi operatorių klientai vertina ryšio kokybę, plačią aprėptį ir prieinamą kainą.
„Tai, kad mus renkasi daugiausia klientų Lietuvoje, yra svarbus pasitikėjimo ženklas. „Ookla“ įvertinimas parodo, kad šį pasirinkimą papildo ir objektyviai įvertinta 5G interneto sparta. Toliau dirbsime tam, kad aukštos kokybės ryšys būtų paprastai pasiekiamas kuo daugiau žmonių“, – sakė P. Masiulis.
Tinklas – stiprus visoje Lietuvoje
„Tele2“ nuolat investuoja į ryšio kokybę – vien per šiuos metus nuo sausio iki birželio tam skirta 11,7 mln. eurų. Tai – beveik 15 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu.
Per pirmąjį metų pusmetį „Tele2“ įrengė 16 naujų bazinių stočių, bendras jų skaičius viršija 1600. Bendrovės 5G ryšio tinklas pasiekiamas 90 proc., o 4G – 99,99 proc. Lietuvos gyventojų.
Mobilųjį ryšį operatorius stiprina ir „Via Baltica“ kelyje, kur planuojama įrengti 8 naujas bazines stotis. Jos taps bendro „Tele2“ tinklo dalimi, todėl geresnį ryšį turėtų pajusti ne tik keliaujantys transporto koridoriumi, bet ir aplinkinių vietovių gyventojai bei verslai.
Operatorius 5G ir 4G ryšį diegia kartu su partneriu „Nokia“ – naujausią šio gamintojo įrangą stato visame tinkle.
Šiemet „Tele2“ įsigijo papildomų dažnių, kurie leis toliau stiprinti 5G tinklą, didinti jo pralaidumą ir gerinti ryšio pasiekiamumą skirtingose Lietuvos vietovėse.
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