Notarų rūmai piktinasi: problemos tęsiasi

Kaip praneša Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmenines kopijas, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti.
„Viena iš problemų susijusi su Vedybų sutarčių bei Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrais. Notarams apsunkintos galimybės atsisiųsti šiuose registruose saugomų dokumentų skaitmenines kopijas“, – pranešime sako notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis.
„Nors Registrų centras liepos mėnesį buvo informavęs, kad ieško galimų problemos sprendimo alternatyvų, o Teisingumo ministerijos buvo įpareigotas pateikti informaciją apie galimus sprendimus iki liepos 28 d., iki šiol jie nėra įgyvendinti“, – prideda jis.
Pasak M. Stračkaičio, sutrikimų kyla ir Nekilnojamojo turto sandorių viešojoje elektroninėje paslaugoje (NETSVEP). Šioje sistemoje notarai rengia nekilnojamojo turto perleidimo sutartis, taip pat Nekilnojamojo turto registrui teikia duomenis ir prašymus įregistruoti daiktines teises bei juridinius faktus.
„Laukėme ir tikėjomės, kad problemos bus išspręstos, o sistemos vėl veiks tinkamai. Tačiau problemos tęsiasi. Vieną dieną funkcionalumas veikia, kitą – nebeveikia. Tuo pat metu pasigendame aiškios ir nuoseklios komunikacijos: kokios yra sutrikimų priežastys, kas konkrečiai daroma joms pašalinti ir kad ateityje, tai nesikartotų“, – teigė jis.
ELTA primena, kad liepos 22 d. vėl sutrikus RC veiklai, bendrovės atstovas Mindaugas Samkus teigė, jog tokių trikdžių turėtų sumažėti užbaigus sistemų dekomponavimo projektą. Jį planuojama baigti iki 2029 metų.
Be to, Generalinė prokuratūra nuo balandžio vidurio tiria incidentą, per kurį iš RC galėjo būti pavogta daugiau kaip 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų. Skaičiuojama, kad incidentas galėjo paveikti apie 0,5 mln. gyventojų.
Dėl incidento patirta žala siekia ne mažiau kaip 111 tūkst. eurų.
Anksčiau skelbta, kad duomenys galėjo nutekėti pasinaudojus Migracijos departamento darbuotojų paskyromis. Pirmieji vagystės atvejai užfiksuoti dar sausį, o viešai apie incidentą pranešta gegužės pabaigoje.
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