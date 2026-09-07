„Norfa“: suteikėme priemones, kurios pardavimus per metus augino 30 proc.

„Kaip jau konstatavau ankstesniame, praėjusį pirmadienį, publikuotame straipsnyje, šiemet ypač akivaizdžiai matome didėjantį pirkėjų susidomėjimą kokybiškesniais, aukštesnės vertės produktais, – pasakojimą apie naujausias tendencijas prekybos tinkle „Norfa“ tęsė jos vadovas. – Pvz., šiemet, ypač kelis pastaruosius mėnesius, sparčiai auga šviežios žuvies ant ledo ir jūrų gėrybių pardavimas. Planuojame palaipsniui dar didinti šviežios žuvies ir kitų jūrų gėrybių asortimentą, nes tai augantis pirkėjų pasirinkimas, kurį sieksime maksimaliai patenkinti. Beje, kaip pataria gydytojai, valgyti žuvį ir jūrų gėrybes – sveika.“
Žuvies ir kulinarijos gaminių paklausa augo beveik trečdaliu
Šiemet „Norfos“ pirkėjai žuvies ir jūrų gėrybių nuperka per 30 proc. daugiau nei pernai.
„Tokiu augimu esu labai patenkintas. Jaučiau, kad šioje produktų grupėje mes negalėjome patenkinti pirkėjų poreikių, šios prekės turi neišnaudojamą potencialą. Sprendimas plėsti šviežios žuvies skyrius ir didinti šį asortimentą pasiteisino su kaupu“, – prieš kelerius metus priimtų sprendimų rezultatu džiaugėsi „Norfos“ vadovas.
Anot jo, panašiu augimu – 25–30 proc., priklausomai nuo mėnesio, – šiemet džiugina ir kulinarijos gaminių paklausa.
„Sakyčiau, kad šios prekių grupės toks spartus augimas – ir gero gyvenimo požymis. Žmonės vis labiau nelinkę gamintis patys, o perka maistui jau paruoštus gaminius. Be to, vis daugiau žmonių gyvena pavieniui, tad vienam gamintis, matyt, net neracionalu, o ir laiko tam randama vis mažiau, vis daugiau žmonių laisvalaikį geriau skiria savo pomėgiams. Beje, gal nuskambės netikėtai, bet tarp kulinarijos gaminių pirkėjų vienodai daugėja ir jaunimo, kuris, suprantama, gamina rečiau nei jų tėvai, ir senjorų, kurie, matyt, paskaičiuoja, kad racionaliau nusipirkti tiek, kiek reikia, gaminių šiandien, o ryt vėl įsigyti šviežių, nei prisigaminti ir kelias dienas ar savaitę valgyti tą patį“, – svarstė „Norfos“ vadovas.
Pasak jo, prieš gerus penkerius metus priimtas sprendimas plėsti kulinarijos produktų gamybos skyrius didesnėse parduotuvėse pasiteisino su kaupu. Šiandien tokie gamybos padaliniai veikia beveik pusėje visų „Norfų“ – 75-iose parduotuvėse. Beje, ir šios, ir visos kitos „Norfos“ kulinarijos gaminiais aprūpinamos dar ir centralizuotai – iš Kėdainiuose veikiančio „Rivonos“ kulinarijos ir konditerijos cecho. Čia kas mėnesį pagaminama apie 150 t per 60 rūšių gaminių ir pusfabrikačių, kurie tiekiami į visas 161 „Norfos“ parduotuvę.
„Šiandien jau savaime suprantama, kad renovuodami XXL „Norfas“ šviežios žuvies ir kulinarijos skyrius išplečiame, kiek tik galime, ir aprūpiname moderniausia įranga. Tačiau, jei tik regime galimybę ir paklausą, juos įkuriame ir XL parduotuvėse, – teigė D. Dundulis. – Kartu matome, kad nors šviežiai pagamintų maisto produktų paklausa auga gana sparčiai, šaldytų pusgaminių ar pasišildyti skirtų pagamintų patiekalų paklausa gerokai atsiliekame nuo Vakarų. Akivaizdu, kad Lietuvos gyventojai labiau linkę rinktis šviežią maistą. Tiesa, šviežiai pagaminto maisto rasime retoje Vakarų parduotuvėje, nes tai brangu. Matome, kad ir mūsų konkurentai Lietuvoje eina Vakarų prekybininkų keliu, o mes – priešingai: siūlome vis daugiau šviežių, ką tik pagamintų patiekalų.“
Sėkmę lėmė ne vienas sprendimas
„Norfos“ vadovas akcentuoja, kad bet kuri sėkmė paprastai ateina ne po vieno gero sprendimo.
„Suprantama, kad kurdami ar plėsdami šviežios žuvies ant ledo skyrius privalėjome sukurti visą reikalingą infrastruktūrą, pvz., ledo, ant kurio eksponuojama žuvis, gamybą, sumontuoti erdvesnes ir energiškai taupesnes vitrinas, – patirtimi dalijosi 30 metų patirtį sukaupęs prekybos specialistas. – Kad kiekvienos parduotuvės vadovas išdrįstų užsakyti platesnį asortimentą ir daugiau šviežios žuvies ir jūrų gėrybių, jiems suteikėme priemones šiems sprendimams drąsiau priimti. Mat, kai neparduotas prekes reikėdavo nurašyti, tai atsiliepdavo parduotuvės finansiniams rezultatams ir darbuotojų uždarbiams. Dabar, pardavimams išaugus beveik trečdaliu, nurašymai sumažėjo du kartus.“
Minima D. Dundulio priemonė – tai ypač pasiteisinęs sprendimas pirmadieniais nuo 17 val. visose „Norfose“ sveriamai rūkytai ir šviežiai žuviai ant ledo taikyti 50 proc. nuolaidą. Parduotuvių vadovai įsitikino, kad jei po savaitgalio kažkiek šios grupės prekių ir lieka neparduota, pirmadieniais sveriamos rūkytos ir šviežios žuvies ant ledo vitrinos būna iššluojamos ir laukia šviežiausių gaminių papildymo nuo antradienio.
Pirmadieniais su „Norfos“ nuolaidų kortele nuo pat ryto taip pat su 50 proc. nuolaida išparduodami tortai ir plokštainiai, o nuo 17 val. – švieži vaisiai ir šviežios daržovės.
„Norfa“ – pagrindinė parduotuvė ir trauka kitiems verslams
„Visai tai prisideda prie to, kad per metus „Norfos“ apyvarta auga dviženkliu skaičiumi – 2025 m. per 10 proc. Kitas prekybininkams svarbus rodiklis – kokią įtaką apyvartai turi didinamas parduotuvių skaičius ir prekybos plotas. Šis „Norfos“ rodiklis irgi gana įspūdingas – pernai apyvarta kiekvienam kvadratiniam metrui didėjo po 8 proc. Jei šį rodiklį suskaičiuotume per pastaruosius aštuonerius metus, matytume, kad pardavimų augimas kiekvienam kvadratiniam metrui paaugo apie 30–40 proc. Tai rodo mūsų veiklos efektyvumo didinimą“, – skaičiais atvirai dalijosi „Norfos“ vadovas.
Beje, portale vz.lt skelbiami duomenys atskleidžia, kad nuo 2019 m. maisto prekių parduotuvių prekybos plotas vienuolikoje ES valstybių padidėjo apie 4,6 proc., o pardavimo apimtis (įskaitant internetinę prekybą) per tą patį laikotarpį išaugo tik maždaug 1,7 proc.
„Turiu pripažinti, kad mūsų efektyvumas ir pardavimai vienam kvadratiniam metrui, palyginti su Vakarais, ilgą laiką buvo kuklūs. Šiandien šis rodiklis jau gana geras, lenkiame kai kuriuos šalies konkurentus, – pasitenkinimo neslėpė D. Dundulis. – Matome, kad vis daugiau šalies gyventojų „Norfą“ renkasi kaip pagrindinę savo parduotuvę. Pasikeitė ir verslo požiūris. Šiandien patys atidarydami naują prekybos centrą ar įsikurdami nuomojamame pastate jau sulaukiame daugybės kitų prekybininkų ar paslaugų teikėjų pageidavimų jame išsinuomoti plotą ir įsikurti šalia. Mat „Norfa“ dėl savo išskirtinumų tapo traukos objektu, kuris garantuoja vis didesnius pirkėjų srautus.“
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