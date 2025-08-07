Mokslo metams artėjant, „Megoje“ – nemokama edukacinė pramoga vaikams Laivybos akademija

„Pasiruošimas naujiesiems mokslo metams gali būti ne tik rūpesčių kupinas laikas, bet ir smagi patirtis. Norime, kad „Mega“ būtų vieta, kur šeimos randa ne tik visas priemones darželiui ar mokyklai, bet ir prasmingų pramogų, todėl jau ne vienus metus artėjant mokslo metams čia įkurdiname edukacines pramogines erdves, kuriose vaikai gali žaisti, tyrinėti ir taip lavina savo žinias, kūrybiškumą bei smalsumą.
Bendradarbiaudami su jūrines keliones keltais daugelyje šalių organizuojančia bendrove DFDS, šiemet artėjant mokslo metams atvėrėme Laivybos akademijos duris. Čia vaikai gali pasinerti į laivybos pasaulį, tyrinėti jūrines profesijas, išmokti saugaus elgesio taisyklių vandenyje ir patirti daugybę smagių nuotykių specialiai įrengtose teminėse erdvėse“, – sakė prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdančios bendrovės „Harmony Property Management | Baltic RED“ rinkodaros vadovas Laimis Binderis.
Laivybos akademija apima įvairias erdves, kuriose vaikų laukia simuliaciniai ir interaktyvūs žaidimai: nuo bilietų kasos, kur vaikai pradeda savo „jūrinę kelionę“, iki signalų stoties, mazgų mokyklos, kliūčių ruožo ar navigacijos zonos, kur mažieji mokosi naudotis kompasu, išbando, kaip veikia Morzės abėcėlės telegrafas, mėgina „išgelbėti“ jūrinius konteinerius, o visus savo prisiminimus gali įamžinti specialiai įrengtoje fotografavimosi erdvėje. Visos erdvės yra orientuotos į pažinimą žaidžiant, tyrinėjant ir eksperimentuojant. Interaktyvios edukacinės pramogos Laivybos akademijoje trunka iki 40 min. Jos rengiamos 8–10 vaikų grupėmis, todėl tinka ne tik šeimoms su vaikais, bet ir moksleivių ekskursijoms ar organizuotoms vaikų grupėms. Organizuojamos veiklos tinkamiausios 4–10 m. vaikams. Vaikai, perėję Laivybos akademiją, apdovanojami diplomais.
Laivybos akademija „Megoje“ veiks iki rugsėjo 7 d., tačiau tiems, kuriems pažintis su laivyba ir jūrinėmis profesijomis patiks, galės ją pratęsti ir vėliau – antrajame „Megos“ aukšte įsikūrusiame edukaciniame pramogų centre „CurioCity“ veikia patyriminė jūrinės laivininkystės pažinimo erdvė su dviejų aukštų imitaciniu laivu. Čia apsilankę vaikai sužino, kam naudojamas jūrinis alfabetas, kas sudaro laivo įgulą, kaip, naudojantis racija, duodami nurodymai kitiems įgulos nariams, gali imituoti laivo valdymą, išmoksta apsirengti gelbėjimosi liemenę, rišti jūrinį mazgą, išbando virtualios realybės žaidimų įrenginį ir kt. Patyriminė jūrinės laivininkystės pažinimo erdvė „CurioCity“ taip pat įrengta bendradarbiaujant su DFDS bendrove.
Iki pat rugsėjo 7 d. šalia Laivybos akademijos veiks ir civilinių, karinių, burinių bei povandeninių laivų modelių paroda. Visi jie vaikų ir suaugusiųjų sukurti Visagino Laivų modeliavimo laboratorijoje.
Prekybos ir laisvalaikio centrą „Mega“ valdo viena didžiausių komercinio nekilnojamojo turto plėtros ir valdymo bendrovių Baltijos šalyse „Harmony Property Management | Baltic RED“, priklausanti „Harmony Holding Company“ įmonių grupei.
