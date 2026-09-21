Ministras žada atleisti NMA vadovą, jei paaiškėtų jo atsakomybė

„NMA vadovas yra atsakingas už institucijos veiklą ir korupcijos rizikų valdymą. Jei tyrimo metu bus nustatyta jo atsakomybė ar kitos aplinkybės, dėl kurių jis negalėtų toliau eiti pareigų, sprendimas dėl atleidimo bus priimtas nedelsiant. Šiuo klausimu jokių kompromisų nebus“, – komentare BNS sakė ministras.
„Šiuo metu nėra nustatyta faktų, kurie leistų konstatuoti NMA direktoriaus asmeninę atsakomybę už teisėsaugos tiriamą veiką“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją NMA F. Dirginčiui suteiktas liudytojo statusas.
Tuo metu teismas jau nušalino NMA direktoriaus pavaduotoją, įtariamąjį Tomą Orlicką, jam skirtos kardomosios priemonės. Įtarimai pareikšti dar keliems NMA darbuotojams.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) du kartus atliko kratas NMA, įskaitant ir įstaigos vadovo F. Dirginčiaus kabinete.
K. Mažeika praėjusią savaitę sakė, kad teisėsaugai pateikus įtarimus įstaigos darbuotojams jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau pakartojo šią poziciją teigdamas, kad „tie asmenys, kurie figūruoja kažkokiuose tyrimuose, bus nušalinti“.
FNTT veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims.
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