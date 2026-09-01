Ministerija siūlo Turto bankui suteikti papildomas funkcijas

Ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei tai numatantį nutarimo projektą. Planuojama, kad pagrindinės Turto banko klientės bus Krašto apsaugos ir Sveikatos apsaugos ministerijos.
„Ši tvarka suteiks institucijoms daugiau galimybių sklandžiai įgyvendinti valstybei svarbius karinės ir civilinės infrastruktūros projektus. Turto banko patirtis valdant nekilnojamojo turto ir infrastruktūros projektus padės greičiau pasirengti projektams, užtikrins aiškesnį finansavimo planavimą ir efektyvesnį pačių projektų valdymą“, – pranešime teigė ministras Taurimas Valys.
Pagal naują tvarką Turto bankas veiktų kaip projektų partneris. Ministerijos galės siūlyti bankui prisidėti prie projekto vystymo – jos turėtų pateikti informaciją apie projekto planus ir terminus, finansavimą ir veiklas, kuriose reikėtų banko dalyvavimo – bankas už sutartą mokestį galėtų rengti konkursus, organizuoti projektavimą ir statybas ar atlikti kitas funkcijas.
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