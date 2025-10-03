Ministerija į „Igničio“ stebėtojų tarybą siūlo šešis dabartinius jos narius

Tarybos narių atranką baigusi ministerija toliau dirbti siūlo nepriklausomus narius Alfonsą Faubelą (Alfonsą Faubelą), Timą Brooksą (Timą Bruksą), Lorraine Wrafter (Loren Vrafter) ir ir Sianą Lloydą Reesą (Šaną Loidą Risą) bei ministerijos atstoves Aušrą Vičkačkienę ir Ingridą Muckutę.
Nauja tarybos nare siūloma Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės vadovė Lina Liubauskaitė.
Kandidatūroms dar turės pritarti „Ignitis grupės“ akcininkai.
Dabartinės tarybos kadencija baigiasi spalio 25 dieną.
Gegužę grupės akcininkai nusprendė keisti stebėtojų tarybos komitetų struktūrą bei didinti jos narių skaičių iki devynių. Todėl kitą kadenciją joje bus šeši nepriklausomi nariai bei trys valstybės tarnautojai.
Be to, naujos kadencijos taryba sudarytų tris patariamuosius komitetus – Audito ir rizikos, Skyrimo ir atlygio bei Tvarumo, juose dirbtų jos nariai.
Beveik 75 proc. „Ignitis grupės“ akcijų priklauso valstybei, jas valdo Finansų ministerija, likusias – instituciniai ir mažmeniniai investuotojai.
