Seimo opozicija siūlo įkurti LRT valdybą, sumažinti politikų deleguotų tarybos narių skaičių

Pirmadienį surengtoje bendroje Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio bei Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijų narių spaudos konferencijoje politikų pristatytuose pakeitimuose taip pat siūloma tarybą sudaryti iš nelyginio skaičiaus – 11 narių.
Du narius deleguotų prezidentas, Seimas, Medijų taryba, po vieną Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicija, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija ir Lietuvos vyskupų konferencija.
„Siūlom abiem institucijoms (Prezidentūrai, Seimui – BNS) solidarizuotis ir po pusę narių nusibraukti“, – kalbėjo liberalas Simonas Kairys.
Galiojančiame LRT įstatyme numatyta, kad nacionalinio transliuotojo tarybą sudaro po keturis prezidento ir Seimo paskirtus asmenis bei po vieną atstovą, deleguotą Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos švietimo tarybos, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, Lietuvos vyskupų konferencijos.
Taip pat opozicija siūlo, jog į tarybos narius galėtų būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir penkerių metų darbo patirtį valdymo ir administravimo, žiniasklaidos, mokslo arba kultūros srityse turintys asmenys, gebantys įvertinti žiniasklaidos vaidmenį demokratinėje visuomenėje.
Be kita ko, tarybos narių kadenciją siūloma trumpinti nuo šešerių iki ketverių metų, taip pat numatyti galimybę tarybos narį skyrusiai institucijai jį atšaukti.
„Vilniaus universiteto pateiktoje ekspertinėje išvadoje pasakyta aiškiai: Žemaitaičio parengtas ir vėliau socialdemokratų papudruotas įstatymo projektas prasilenkia su Konstitucija, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir Europos Sąjungos teise. Prie jo grįžti tikrai negalima“, – teigė konservatorė Daiva Ulbinaitė.
„Jeigu nebus atsitraukta nuo šio antikonstitucinio pasiūlymo, opozicija stabdys darbą farsu virstančioje darbo grupėje. Tikrai nebūsime priedanga selektyviai ir fiktyviai diskusijai, po kurios vėl tikriausiai jau aukštesne pavara gali pajudėti LRT užvaldymo buldozeris“, – kalbėjo ji.
Kaip rašė BNS, valdantiesiems gruodį Seime nepavyko skubos tvarka priimti savo pataisos, todėl sudaryta darbo grupė LRT valdysenai tobulinti. Ji savo pasiūlymus turi pateikti iki vasario 14 dienos.
Naujausi komentarai