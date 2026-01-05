Finansų ministerija siūlo stiprinti šalies bankų ir finansų rinką, rizikų valdymą

Anot jos, tokia tvarka sustabdytų dideles finansines operacijas, kuriomis gali būti plaunami pinigai arba finansuojamas terorizmas.
„Pagal naują teisinį reguliavimą numatytas pranešimų priežiūros institucijai teikimo mechanizmas, nustatoma pareiga priežiūros institucijai pateikti savo pritarimą arba prieštaravimą šiems reikšmingiems sandoriams. Taip pat nustatomi sandorių reikšmingumo kriterijai“, – pataisų lydraštyje nurodo ministerija.
Lietuvos banko ir lydinčiųjų įstatymų pataisos, kurias dar svarstys Vyriausybė, o vėliau – Seimas, įtvirtintų naujus kredito įstaigų rizikų valdymo tvarką – LB tikrintų, kaip rinkos dalyviai valdo kripto turto, aplinkosaugos, socialines ir valdymo rizikas.
„Tokiu būdu institucija turės galimybę imtis būtinų priežiūros veiksmų, kai bus nustatyta, kad kredito įstaigų rizikos valdymo praktika yra nepakankama“, – teigiama dokumente.
Be to, norima įvesti baudas už pasikartojančius veiklos pažeidimus bei sukonkretinti jų apskaičiavimo tvarką.
Taip pat siūloma atnaujinti reikalavimus užsienio bankų filialams – jie turės gauti licenciją, Lietuvoje laikyti neliečiamojo kapitalo ir likvidumo depozitus, atitikti vidaus valdymo ir apskaitos reikalavimus.
Be kita ko, keliantiems didesnę riziką filialams būtų taikomi griežtesni, o smulkesniems – mažiau griežti reikalavimai.
Be to, siūloma, kad LB galėtų atšaukti licenciją bankui ar kitai kredito įstaigai žlugus arba esant arti žlugimo, neatitinkant pertvarkos sąlygų.
Be kita ko, pataisomis siekiama, kad kredito įstaigos būtų atsparesnės ekonominiams sukrėtimams.
„Įgyvendinus pakeitimus bus prisidėta prie Lietuvos finansinio stabilumo, patikimos finansų įstaigų sektoriaus veiklos, sustiprinant jų atsparumą galimiems ekonominiams sukrėtimams, jų priežiūrą, rizikos valdymą, finansų įstaigų sektoriaus tvarumo, administracinės naštos mažinimo“, – teigia ministerija.
Pavyzdžiui, siūloma mažesniems rinkos dalyviams taikyti paprastesnius reikalavimus, o papildomus įgaliojimus centriniam bankui suteikti tik tikrinant reikšmingas finansines operacijas.
Pataisomis taip pat siekiama suvaldyti sparčiai augančios kripto turto rinkos iššūkius.
