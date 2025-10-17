 Metai po rekordinio laimėjimo Lietuvoje: reikšmingą datą milijonieriui priminė artimieji

2025-10-17 09:49 kauno.diena.lt inf.

2024-ųjų spalio 4 dieną „Eurojackpot“ loterijoje lietuviui atiteko rekordinis laimėjimas – beveik 81 milijonas eurų. Atrodo, tokia data turėtų įstrigti galvoje visam likusiam gyvenimui. Tačiau milijonierius apie laimėjimo metines susimąstė tik sulaukęs artimųjų sveikinimų. 

Pernai beveik 81 mln. Eur. laimėjo „Eurojackpot“ bilietas, pirktas Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g.
Pakeliui į šeimos šventę

Laimingą „Eurojackpot“ bilietą prieš metus žaidėjas pirko Kėdainiuose.

„Vykome į šeimos šventę Kaune. Pakeliui sustojome į Kėdainių „Norfą“ nupirkti lauktuvių artimiesiems. Tuo pačiu užpildžiau kelias loterijos „Eurojackpot“ žaidimo korteles ir įsigijau bilietų“, – istorijos, pakeitusios gyvenimą, pradžią prisiminė laimėtojas.

Toliau žaidžia su tais pačiais skaičiais

Sėkmę žaidėjui atnešė šis, paties sudėliotas skaičių derinys: 16, 27, 4, 34, 44, 7, 4.

Su tais pačiais skaičiais laimingasis lietuvis loterijose dalyvauja iki šiol.

„Būna tai kelis, tai keliasdešimt, kartais net kelis šimtus eurų laimiu. Žaidimai kaip buvo, taip ir liko mano gyvenime“, – apie tęsiamą pramogą pasakojo loterijų rekordininkas.

Sveikino artimieji

Milijonierius dalyvavo ir „Eurojackpot“ žaidime, kuris vyko beveik lygiai po metų nuo rekordinės sėkmės. Tačiau, kaip pats sako, į datą net neatkreipė dėmesio.

„Jau pasakojau anksčiau, kad pinigais dalinausi su vaikais. Tai jie per laimėjimo metines mane ir pasveikino. Tik tada susimąsčiau, kiek jau praėjo laiko“, – prisipažino žaidėjas.

Atsigręžęs į pastaruosius metus laimėtojas džiaugiasi, kad pavyko padaryti tai, ką buvo suplanavęs – aprūpinti artimuosius ir darganas iškeisti į šiltesnius orus. Dabar laimėtojas stengiasi tiesiog mėgautis gyvenimu bei padeda tą daryti kitiems.

„Žinau, kaip kartais būna sunku. Todėl stengiuosi paremti tuos, kuriems dabar nesėkmingas etapas. Aukoju – tik tyliai, be pasigyrimų“, – sakė 81 milijono eurų laimėtojas.

Įspūdingos sumos Lietuvoje laimėtos jau ne kartą – pavyzdžiui, šiemet „Vikinglotto“ žaidėjas, bilietą pirkęs internetu, laimėjo 2,2 mln. Eur; 2022 m. vilnietis „Eurojackpot“ susižėrė daugiau nei 24 mln. Eur; 2021 m. taip pat vilniečiui „Vikinglotto“ atiteko daugiau nei 13 mln. Eur.

