Per mažiau nei mėnesį Klaipėdos–Pagėgių geležinkelio ruože iškilo naujas tiltas

Senasis tiltas buvo išardytas vos per 11 valandų, o jo vietoje iškilo naujas modernus statinys, kurio projektą parengė UAB „Tyrens Lietuva“. Projektas buvo rengiamas vadovaujantis BIM (statinio informacinio modeliavimo) reikalavimais. Statybos darbus atliko UAB „Švykai“.
„Imamės ne tik kelių transportui skirtų tiltų ir viadukų remonto – geležinkelio tiltai taip pat yra itin svarbi mūsų šalies susisiekimo infrastruktūros dalis. Šis projektas yra puikus pavyzdys, kaip per itin trumpą laiką, sutelkus resursus ir pritaikius modernius sprendimus, galima pastatyti naują saugų tiltą, užtikrinant nepertraukiamą ir saugų traukinių judėjimą", – sakė susisiekimo viceministrė Živilė Poželienė.
Pasak „LTG Infra“ vadovo Vyčio Žalimo, projektas tapo puikiu efektyvaus planavimo ir sklandaus bendradarbiavimo pavyzdžiu.
„Per trumpą laiką buvo išardytas daugiau nei 150 metų tarnavęs tiltas, pastatytas naujas statinys ir atlikti jo bandymai. Tai tapo įmanoma dėl kruopštaus pasirengimo, profesionalaus projektuotojų, rangovų ir „LTG Infra“ specialistų darbo bei šiuolaikinių projektavimo sprendimų. Pirminiai bandymų rezultatai patvirtino, kad naujasis tiltas yra tvirtas ir saugus eksploatuoti“, – sakė V. Žalimas.
Statant naująjį tiltą buvo įrengta 40 polių. Jų įrengimui per 54 valandas sunaudotas 51 kubinis metras betono. Tarpinėms atramoms įrengti panaudota 150 kubinių metrų betono ir apie 19 tonų armatūros, o krantinės atramoms – 95 kubiniai metrai betono ir apie 16 tonų armatūros.
Tilto perdangą sudaro plieninės sijos, kurių bendras svoris siekia apie 51 toną, ir gelžbetoninė plokštė, kurios įrengimui panaudota 47 kubiniai metrai betono bei 15 tonų armatūros. Perdangos montavimo darbams buvo pasitelkti du kranai, kurių keliamoji galia siekė 240 ir 300 tonų.
Naujojo tilto patikimumas buvo įvertintas atliekant statinius ir dinaminius bandymus. Jų metu naudotas 120 tonų sveriantis lokomotyvas, kuris buvo sustabdytas kiekvieno tarpatramio viduryje, taip pat važiavo per tiltą įvairiais greičiais nuo 10 iki 80 km/val. Pirminiai bandymų rezultatai parodė, kad tiltas yra tvirtas ir juo saugu naudotis.
Intensyviausiu darbų laikotarpiu objekte vienu metu dirbo nuo 25 iki 48 darbuotojų. Projektas išsiskyrė ne tik darbų tempu, bet ir sklandžia skirtingų komandų koordinacija, leidusia efektyviai atnaujinti svarbų geležinkelių infrastruktūros objektą.
Naujausi komentarai