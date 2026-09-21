Mažeika apgailestauja: apie tai sužinojau iš viešosios erdvės

„Sužinojome (apie būsimos gamyklos vietą – BNS) iš viešosios erdvės ir tikrai stebina, kad jau antrą kartą lipama ant to paties grėblio prisimenant „Rheinmetall“ gamyklos visą procesą – sklypų paėmimą, viešinimą. (...) Tikrai norėtųsi, kad ne iš viešosios erdvės sužinotume apie tokius projektus“, – pirmadienį LRT radijui sakė Kęstutis Mažeika.
„Tas „Genetinių išteklių“ veiklos tęstinumas yra labai svarbus ir šioje vietoje pasiruošiamieji darbai galėjo jau būti, nes yra gyvi gyvūnai, kuriems reikia tam tikros erdvės (...). Yra tam tikrų niuansų, tie patys Europos Sąjungos įsipareigojimai, kur bus keblumų, kuriuos reikės spręsti“, – pridūrė jis.
Ministras teigė dar nekalbėjęs su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grišku, kuris su „RSI Europe“ praėjusią savaitę pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį.
„Dar nepasikalbėjom, gavom signalą, kad planuoja ateiti, pristatyti, kas čia kaip bus. Dar kartą apeliuojame į tai, kad jau buvo tų atvejų, kai pasimokėme, kad valstybėje neturėtų taip vykti“, – pabrėžė K. Mažeika.
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