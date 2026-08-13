 „Luminor“ pelnas smuko penktadaliu iki 72 mln. eurų

„Luminor“ pelnas smuko penktadaliu iki 72 mln. eurų

2026-08-13 13:27
BNS inf.

Trijose Baltijos šalyse veikiantis bankas „Luminor“ pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 72 mln. eurų grynojo pelno – 21,4 proc. mažiau nei pernai tuo pat metu, kai jis siekė 91,6 mln. eurų.

<span>„Luminor“ pelnas smuko penktadaliu iki 72 mln. eurų </span>
„Luminor“ pelnas smuko penktadaliu iki 72 mln. eurų / K. Vanago / BNS nuotr.

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Banko veiklos pajamos per pusmetį augo 0,8 proc. iki 271,7 mln. eurų (269,5 mln. eurų), nurodoma banko pirmojo pusmečio veiklos ataskaitoje.

Vien antrąjį ketvirtį bankas uždirbo 37,4 mln. eurų grynojo pelno – 19 proc. mažiau, jo veiklos pajamos augo 3,4 proc. iki 142,4 mln. eurų, ketvirtadienį pranešė „Luminor“.

Pasak jo, pelno mažėjimą daugiausia lėmė sąnaudos, skirtos didinti banko IT sistemų efektyvumą ir skaitmeninti veiklos modelį.

„Didelis aktyvumas išlieka ir lizingo rinkoje, ypač lengvųjų automobilių segmente. Įmonės toliau investuoja į plėtrą ir veiklos efektyvumą. Didėjant mažų ir vidutinių įmonių finansavimo poreikiui, efektyviname procesus ir spartiname sprendimų priėmimą, kad klientai finansavimą gautų paprasčiau ir greičiau“, – pranešime teigė Lietuvos „Luminor“ vadovas Jonas Urbonas.

Banko grynosios palūkanų pajamos pirmąjį pusmetį mažėjo 0,1 proc. iki 214,4 mln. eurų, tuo metu grynosios mokesčių ir komisinių pajamos didėjo 4,6 proc. iki 43,5 mln. eurų, kitos pajamos – augo 4,5 proc. iki 13,8 mln. eurų, rašoma ataskaitoje.

Banko paskolų portfelis antrąjį ketvirtį padidėjo 3,3 proc. iki 11,9 mlrd. eurų: gyventojams – augo 174,4 mln. eurų, verslo klientams – 201,9 mln. eurų.

Kaip rašė BNS, liepos pabaigoje didžiausias Vengrijos komercinis bankas „OTP Bank“ pranešė pasirašęs sutartį su „Blackstone“ valdomų privataus kapitalo fondų konsorciumu ir „DNB Bank“ dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione „Luminor“ įsigijimo.

Paaiškėjus, kad „Luminor“ perkantis „OTP Bank“ veikia Rusijoje, Lietuvos bankas (LB) pareiškė, kad tai kelia pagrįstų klausimų.

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