LTOU laikinoji vadovė Gintarė Norvilaitė-Tautevičė traukiasi

„Šiuo metu laikinai Lietuvos oro uostų vadovės bei Komercijos departamento direktorės pareigas einanti Gintarė Norvilaitė-Tautevičė LTOU dirbs iki spalio 30 dienos. Apie ją pakeisiantį laikinąjį vadovą informuosime, kai tik jis bus paskirtas“, – komentare BNS teigė bendrovė.
Apie tai pirmasis pranešė portalas LRT.
BNS žiniomis, G. Norvilaitė-Tautevičė iš pareigų traukiasi savo noru, nes keičia karjeros kryptį. Jos prašymą penktadienį patenkino įmonės valdyba.
Bendrovės akcininkė Susisiekimo ministerija jos pasitraukimo priežasčių nekomentuoja, BNS sakė ministro atstovas Viktoras Jakovlevas.
G. Norvilaitė-Tautevičė bendrovei laikinai vadovavo nuo liepos 4 dienos, kai pakeitė tuomet atleistą Simoną Bartkų.
Birželio viduryje atleidus kadencijos nebaigusią LTOU valdybą rugpjūčio viduryje pradėjo darbą nauja – dabar joje dirba nepriklausomi nariai Julija Abromavičienė ir Mantas Šukevičius, taip pat valstybės tarnautojai Sigita Jurkšaitytė ir Rimantas Šikas.
Skelbta, kad naujoji valdyba skelbs naujo LTOU vadovo konkursą.
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