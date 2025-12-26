Ruginienė: Lietuva nėra sulaukusi JAV prašymo atnaujinti baltarusiškų trąšų tranzitą

„Niekada nebuvo jokio prašymo mums svarstyti (atnaujinti – ELTA) tranzitą per Lietuvą, bet jeigu toks prašymas bus – mes tą prašymą svarstysime. Kai ateis tas žingsnis, tada mes ir galėsime vertinti ir kalbėti. Dabar apie tai net nėra kalbos“, – interviu TV3 televizijai teigė ministrė pirmininkė.
Be to, Vyriausybės vadovė pabrėžė, kad Lietuvos santykiai su JAV ir toliau išlieka geri, o sąjungininkės diplomatinė parama sprendžiant Baltarusijos prieš Lietuvą vykdomą hibridinę ataką – itin svarbi.
„Mes neturime atmesti, kad sprendžiant diplomatinius klausimus turime konkretų sąjungininką. Šiuo atveju, kalbant apie Baltarusiją, turime amerikiečius“, – teigė ji.
I. Ruginienė akcentavo, kad sprendžiant susiklosčiusią situaciją itin svarbu stiprinti kovą su kontrabanda ir užtikrinti kuo veiksmingesnį jos užkardymą.
„Per šį laikotarpį pakeitus daugybę algoritmų, sudėliojus tam tikrą veiksmų seką, mes matome, kad kova su kontrabanda tikrai įsigebėjo neblogai. Nuo įprastų poėmių iki visai neseniai trukusios ypatingo dydžio operacijos, kurioje buvo sulaikyta nemažai žmonių, konfiskuota turto“, – pabrėžė premjerė.
„Tie veiksmai ir toliau vyksta. Mes rankų nenuleisime ir dar labiau aktyvinsime kovą su kontrabanda“, – dėstė ji.
Kaip ELTA skelbė anksčiau, šį mėnesį JAV specialusis pasiuntinys Baltarusijoje Johnas Coale‘as pranešė, kad Jungtinės Valstijos naikina sankcijas Baltarusijos kalio eksportui. Jis taip pat pažymėjo, kad diskusijos dėl sankcijų bus tęsiamos ir toliau.
Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos neteisėtai laimėjo Aliaksandras Lukašenka.
2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir Europos Sąjunga (ES). Tuo metu Lietuvos valstybinė įmonė „Lietuvos geležinkeliai“ sutartį dėl trąšų tranzito nutraukė pagal 2022 m. priimtą Vyriausybės sprendimą, kuriame teigiama, jog „Belaruskalij“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Iki tol tranzitas turėjo vykti iki 2023-iųjų pabaigos.
Savo ruožtu su Baltarusijos vadovu Aliaksandru Lukašenka susitikęs JAV specialusis pasiuntinys Baltarusijoje Johnas Coale‘as užsienio žiniasklaidai teigė, kad Minsko režimo lyderis pažadėjo sustabdyti kontrabandinių balionų skrydžius į Lietuvą, kuriuos Vilnius laiko hibridine ataka.
ELTA primena, kad Vyriausybė visoje šalyje yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų keliamo pavojaus pastaraisiais mėnesiais ne kartą buvo stabdoma Vilniaus oro uosto veikla.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą, dėl to vežėjai praeitą savaitę surengė protestą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
