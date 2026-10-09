„LTG Infra“ skaičiuoja delspinigius už „Elecnor“ pavėluotai perduotą Lentvario pastotę

Vilniaus apygardos teismas spalio 6 dieną tenkino „LTG Infros“ ieškinį ir pripažino negaliojančiu vienašalį Ispanijos įmonių atliktų traukos pastotės darbų perdavimo-priėmimo aktą nuo 2024 metų lapkričio 16 dienos.
Teismas konstatavo, kad rangovės tuo metu nebuvo tinkamai įvykdžiusios sutartinių darbų – neatlikti visi bandymai, pastotė turėjo esminių trūkumų, negauta Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) pažyma, o po kelių dienų dėl saugumo trūkumų pastotėje įvyko avarija.
„Užsakovas pagrįstai atsisakė priimti darbus ir pasirašyti rangovo vienašališkai surašytą perėmimo pažymą“, – rašoma teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti.
Pasak teismo, Lentvario pastotės statybos darbai galutinai buvo perimti pernai gegužę.
„LTG Infra“ BNS patvirtino, kad pastotė šiuo metu yra naudojama, tačiau už vėlavimą Ispanijos įmonėms taikys netesybas. Kaip rašoma nutartyje, už tris praėjusių metų mėnesius bendrovė buvo priskaičiavusi 259,5 tūkst. eurų delspinigių.
„Perdavimo momentas turi įtakos netesybų skaičiavimui, tad už šį papildomą vėlavimo laikotarpį bus taikomos netesybos“, – komentare BNS teigė „LTG Infros“ atstovė Gražina Urbonavičė.
„LTG Infra“ interesas – tinkamai pastatyta, išbandyta transformatorių pastotė, kurią galima saugiai naudoti pagal paskirtį“, – nurodė ji.
„LTG Infra“ teismui teigė, kad pagal 2019 metų gruodį pasirašytą 363 mln. eurų vertės sutartį su „Elecnor“, be kitų darbų, ji turėjo pastatyti ir Lentvario pastotę. 2024 metų spalį Ispanijos įmonė nurodė sėkmingai užbaigusi darbus ir prašė inžinieriaus išduoti darbų perėmimo pažymą, tačiau ji nebuvo išduota.
„LTG Infra“ pabrėžė, kad tų metų lapkritį pastotės nebuvo galima naudoti, nes nebuvo įvertinti bandymų rezultatai, rangovė nebuvo pateikusi privalomų dokumentų, o pastotė turėjo defektų, dėl kurių nebuvo galima saugiai jos naudoti.
Tuo metu „Elecnor“ ir „Instalaciones Inabensa“ teismui teigė, kad „LTG Infra“ apie defektus ėmė kalbėti tik po avarijos.
Teismas patvirtino, kad 2024 metų lapkričio 16 dieną pastotė nebuvo išbandyta visokiomis darbo sąlygomis, kaip to reikalavo dokumentai.
Tai ne vienintelis ginčas teismuose dėl 363 mln. eurų elektrifikavimo sutarties.
BNS gegužę rašė, kad „Elecnor“ ir „Instalaciones Inabensa“ iš „LTG Infra“ teismuose siekia prisiteisti daugiau nei 15 mln. eurų skolos dėl, jų teigimu, nepagrįstai pakeistos darbų kainos. Be to, įmonės nori gauti dar daugiau nei 0,9 mln. eurų už papildomus darbus.
Rangovės ir „LTG Infra“ nesutaria dėl sutarties kainos indeksavimo, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) byloje tik dėl indeksavimo, o ne dėl skolos, palaikė „LTG Infra“ poziciją.
Pagal sutartį „Elecnor“ bei „Instalaciones Inabensa“ turi įrengti 363 km kontaktinį tinklą. Šiemet tęsiami darbai 321 km ilgio ruože Kaišiadorys–Klaipėda, kur pagrindiniuose keliuose jau atlikta daugiau kaip 95 proc. darbų.
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